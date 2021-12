Greckie władze w środę zarejestrowały ponad 5,6 tys. nowych zakażeń koronawirusem oraz prawie 70 zgonów związanych z Covid-19. Tym samym łączna liczba infekcji koronawirusowych przekroczyła w tym kraju już 1 milion, a liczba powiązanych z nimi zgonów - 20 tys.

Zaostrzone restrykcje zaczną obowiązywać od godziny 4 rano w piątek do co najmniej 2 stycznia 2022 roku - sprecyzował szef greckiego resortu zdrowia.

Ponadto Plewris oświadczył, że "mocno zachęca" podróżnych przybywających do Grecji, by w dwa i cztery dni po swoim przejeździe do kraju zrobili test na obecność koronawirusa.

Według danych amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa do środy w Grecji pierwszą dawkę preparatu przeciw Covid-19 przyjęło prawie 69 proc. populacji, a w pełni zaszczepione było ponad 64 proc. Ponad 28 proc. greckiego społeczeństwa podano także dawkę przypominającą szczepionki.

Nowe restrykcje w Belgii

Zgodnie z nowymi przepisami zatwierdzonymi przez tzw. komitet konsultacyjny, w którego skład wchodzą przedstawiciele rządu federalnego i władz regionalnych, wszystkie duże imprezy i zajęcia w zamkniętych pomieszczeniach będą w Belgii zakazane. Zakaz dotyczy przede wszystkim kin, sal koncertowych i teatrów. Wyjątkiem są zawody i zajęcia sportowe, które mogą odbywać się zarówno w halach, jak i w plenerze, ale bez publiczności. Otwarte pozostaną też muzea i biblioteki.