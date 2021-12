Ministerstwo zdrowia poinformowało w czwartek o wykryciu 17 156 nowych przypadków koronawirusa. - To kolejny spadek o ponad 22 proc. tydzień do tygodnia. Widzimy, że ten trend spadkowy, jeśli chodzi o zakażenia utrwalił się - przekazał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.



Nowe przypadki zakażeń koronawirusem pochodzą z województw: mazowieckiego (2269), śląskiego (2204), wielkopolskiego (1906), dolnośląskiego (1626), małopolskiego (1604), pomorskiego (1165), łódzkiego (1111), kujawsko-pomorskiego (958), zachodniopomorskiego (891), opolskiego (644), warmińsko-mazurskiego (568), podkarpackiego (547), lubuskiego (489), lubelskiego (464), świętokrzyskiego (389), podlaskiego (169).

152 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W ciągu ostatniej doby zmarło 616 pacjentów. Z powodu COVID-19 zmarły 134 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 482 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem 4 017 420/ 93 445 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 23, 2021

- Prawie 75 proc. z tej tragicznej liczby osób, które zamarły, to osoby niezaszczepione - przekazał Waldemar Kraska.

Ostatniej doby wykonano 97 860 testów na koronawirusa.

Zajęte łóżka i respiratory

W szpitalach przebywa 22 543 obecnie osób z COVID-19, w tym 2080 pacjentów podłączonych do respiratorów – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 31 923 łóżek i 2885 respiratorów.

Resort przekazał, że na kwarantannie przebywa 397 998 osób. MZ podało też, że wyzdrowiało dotąd 3 500 570 zakażonych.

Kolejne przypadki Omikronu w Polsce

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował w czwartek o ośmiu kolejnych przypadkach wariantu Omikron w Polsce.





Andrusiewicz wyjaśnił, że infekcje nową mutacją koronawirusa pochodzą z ogniska szkolnego w Gdańsku i z ogniska przedszkolnego w Warszawie.



W sumie w naszym kraju odnotowano dotąd 15 infekcji Omikronem.

Za rok koniec pandemii?

Wiceminister zdrowia powiedział, powołując się na opinie ekspertów, że przyszły rok powinien być już rokiem, gdy "powinniśmy się już pożegnać z pandemią".

- Przynajmniej będzie to rok, gdy zwalczymy tę epidemię, przynajmniej przejdzie w ten uśpiony system, tak jak wirus grypy - powiedział. Dodał, że COVID-19 stanie się chorobą sezonową, ale już nie w takim nasileniu. - Mam taką nadzieję - podkreślił.

Poruszając kwestię szczepionek zaznaczył, że wszystko wskazuje na to, że te wyprodukowane w technologii mRNA najdłużej zabezpieczają i w stopniu najwyższym przed zakażeniem, ale są osoby, które sceptycznie podchodzą do nich. Dodał, że dla tych osób szczególnie ważne będzie to, że na początku roku w Polsce powinna się pojawić nowa szczepionka - Novavax, której produkcja oparta jest na bardziej tradycyjnej technologii.

