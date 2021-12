Jak podał prok. Paweł Wnuk, zatrzymani w związku z zamachem na życie i mienie sędziego z Miastka to 36-letni Piotr C. i 44-letni Radosław S. mieszkańcy Białego Boru (woj. zachodniopomorskie). Obaj usłyszeli już prokuratorskie zarzuty i decyzją Sądu Rejonowego w Słupsku zostali tymczasowo aresztowani na miesiąc.

- Piotrowi C. został przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa oraz spowodowania niebezpieczeństwa pożaru zagrażającego mieniu w wielkim rozmiarach, natomiast Radosławowi S. zarzuty pomocnictwa do powyżej wskazanych przestępstw przypisywanych Piotrowi C. – poinformował prok. Wnuk.

Zatrzymani nie przyznają się do winy

Dodał, że obaj mężczyźni, przesłuchani w charakterze podejrzanych, nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw, a następnie złożyli wyjaśnienia, w których zaprzeczali swojemu udziałowi w zamachu na życie i mienie sędziego.

Piotr C. w ostatnim czasie, jak podał prok. Wnuk, został przez sędziego z Miastka nieprawomocnie skazany na 3 lata więzienia m.in. za popełnienie przestępstwa na tle seksualnym.

Podpalili wiatę

Do przestępstwa doszło w nocy z 19 na 20 grudnia w Miastku ok. godz. 3 nad ranem, gdy sędzia oraz dwóch członków jego rodziny spało. Według ustaleń prokuratury, sprawcy wdarli się na posesję należąca do sędziego orzekającego na co dzień w wydziale karnym Sądu rejonowego w Miastku po przecięciu siatki ogrodzeniowej. Następnie strzelili z broni palnej w okno salonu i podpalili stojącą obok domu wiatę, służącą za składzik drewna opałowego. Żadna z osób będących w domu nie odniosła obrażeń. Natomiast pożar wymagał interwencji straży pożarnej.

Czynności na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora wykonywali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, policjant z psem tropiącym z KPP w Chojnicach oraz biegły z zakresu pożarnictwa. To, jak podał prok. Wnuk, dzięki intensywnym działaniom policji obu podejrzanych, zatrzymano już w poniedziałek.

