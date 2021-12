- Polityka przechodzenia przez kolejne fale przy minimalnych obostrzeniach jest możliwa, natomiast cena którą przychodzi za to zapłacić jest ogromna. To cena, która ma wymiar istnień ludzkich - mówił w "Graffiti" dr Konstanty Szułdrzyński pytany przez Grzegorza Kępkę o wysokie liczby dziennych zgonów na COVID-19.

- Myślę, że 616 i 700, i 500 zgonów dziennie, które utrzymuje się od kilku tygodni to są przygnębiające bardzo liczby. To liczby, które pokazują, że polityka przechodzenia przez kolejne fale przy minimalnych obostrzeniach jest możliwa, natomiast cena którą przychodzi za to zapłacić jest ogromna. To jest cena, która ma wymiar istnień ludzkich. Pytanie czy jest w ogóle wyższa cena dla ludzkości, niż poświęcanie swoich współobywateli - mówił dr Konstanty Szułdrzyński w rozmowie z Grzegorzem Kępką w "Graffiti".

Członek Rady Medycznej był pytany o trzecie miejsce Polski w światowych statystykach pod względem liczby zgonów na COVID-19. - My w naszej dzielnej walce z sanitaryzmem pojętym jako brak państwowych zachęt do szczepienia, znaleźliśmy się tam, gdzie się znaleźliśmy. Jesteśmy narodem ambitnym i bardzo nam zależy, żeby mieć znaczące miejsce i w historii, i na arenie międzynarodowej. Tylko pytanie czy dobrą dyscyplinę sobie wybraliśmy do tego - odparł Szułdrzyński.

Lekarz zwracał również uwagę, że w sąsiednich krajach egzekwowano zakazy gromadzenia się, normy liczby osób, które mogą spotykać się w przestrzeniach zamkniętych i noszenie maseczek. Dodał także, że kraje te "jednak wprowadzały rozwiązania, które zachęcały do szczepień".

