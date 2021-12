W ciągu ostatniej doby liczba potwierdzonych zakażeń wzrosła o 106,1 tys. To o ponad 13 tys. więcej niż wynosił dotychczasowy najwyższy wynik, który odnotowano w piątek. Łączna liczba wykrytych infekcji z ostatnich siedmiu dni wynosi 643 tys., co jest wzrostem o prawie 59 proc. w stosunku do poprzednich siedmiu. Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii wykryto już prawie 11,65 mln zakażeń.

Za ten gwałtowny wzrost w ostatnich dniach odpowiada wariant Omikron. Według danych Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA), liczba wykrytych przypadków wzrosła o ponad 13,5 tys. i wynosi obecnie 74 tys. Jednak w wielu częściach kraju jest on już wariantem dominującym i faktyczna liczba zakażeń jest znacząco większa.

ZOBACZ: USA. FDA zatwierdziła Paxlovid jako pierwszy doustny lek na COVID-19

Rekordowe poziomy zakażeń nie przekładają się dotąd na wyraźnie większą liczbę zgonów z powodu COVID-19 – w ciągu ostatniej doby wykryto ich 140. To wprawdzie o 29 więcej niż w bilansie z poprzedniej środy, ale łączny bilans za ostatnie siedem dni – 783 – jest o 22 niższy niż był w poprzednich siedmiu. Od początku pandemii wskutek COVID-19 w Wielkiej Brytanii zmarły 147 573 osoby.

Rekordowa liczba szczepień

We wtorek znów ustanowiony został rekord, jeśli chodzi o liczbę podanych szczepionek przeciw COVID-19 – otrzymało je 1,06 mln osób, z czego w przypadku 968,6 tys. były to dawki przypominające. Do tej pory dostało je 30,84 mln osób, co stanowi 53,6 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii powyżej 12. roku życia.

ZOBACZ: Niedzielski: prawdopodobne płynne przejście z czwartej fali z wariantem Delta, do piątej z Omikronem

Tymczasem w środę Wspólny Komitet ds. Szczepień i Immunizacji (JCVI) zarekomendował rozszerzenie podawania szczepionek na dzieci w wieku 5-11 lat, które z powodu różnych schorzeń są szczególnie podatne na zachorowanie. Mają one otrzymywać stosowną do wieku część pełnej dawki szczepionki firm Pfizer/BioNTech. Jak się szacuje, do ich otrzymania uprawnione będzie ok. 330 tys. dzieci. JCVI dodał, że ewentualne rekomendacje w sprawie podawania szczepionki pozostałym dzieciom z tej grupy wiekowej zostaną podane w późniejszym terminie.

mad/PAP