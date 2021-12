"Pacjenta zero" czyli pierwszego z potwierdzonym zakażeniem nowym wirusem SARS-CoV-2 zidentyfikowano w woj. lubuskim, u mieszkańca Cybinki, 4 marca 2020 roku. Pierwszy przypadek śmierci potwierdzono 12 marca tego roku.

Pandemiczne rekordy

Liczba zakażeń w Polsce zwiększała się o kilku przypadków dziennie do kilkuset w drugiej połowie roku. Barierę tysiąca zakażeń dziennie Polska przekroczyła 19 września 2020 roku. Półtora tysiąca - 25 września.

10 tysięcy zakażeń dziennie potwierdzono po raz pierwszy na początku października 2020 roku, a pod koniec tego miesiąca notowano pond 20 tys. zakażeń każdego dnia.

W styczniu 2021 roku po raz pierwszy zanotowano wynik ponad 30 tys. zakażeń w ciągu doby. Dotychczasowy rekord zakażeń to liczba z dnia 1 kwietnia 2021 - 35 251 infekcji. Kolejny najwyższy to raport z 26 marca, wówczas potwierdzono 35 143 zachorowań.

Wysoka liczna zgonów w IV fali

IV fala charakteryzuje się wysoką umieralnością, nie notowaną w czasie poprzednich fal zakażeń. Dziennie odnotowywanych jest o pół tysiąca przypadków śmierci z powodu COVID-19.

W środę padł rekord tej fali - to 775 zgonów jednego dnia. Rekordem od początku pandemii jest wynik z 8 kwietnia 2021 roku - zmarło wtedy 954 chorych.

Drugim najwyższym jest wynik także z kwietnia obecnego roku, 14 dnia tego miesiąca potwierdzono 803 zgony.

Problem całego świata

Pierwsze przypadki zakażeń nieznanym patogenem wykryto w środkowych Chinach w końcówce 2019 roku. Epicentrum pandemii stało się miasto Wuhan.

Wirus szybko się rozprzestrzeniał i dotarł na wszystkie kontynenty wzbudzając obawy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 11 marca 2020 WHO określiła sytuację jako pandemię. Zjawisko stało się bezprecedensowe, po raz pierwszy epidemia choroby objęła jednocześnie cały świat.

Dotychczas na całym globie stwierdzono 276 291 027 zakażeń oraz 5 370 901 zgonów. Wraz z początkiem 2021 roku i dopuszczeniem do obrotu szczepionek przeciw COVID-19 rządy państw rozpoczęły masowe szczepienia.

Na całym świecie odnotowano 8 784 766 514 szczepień. Zdaniem WHO 2022 rok może być ostatnim rokiem pandemii, a Omikron, zdaniem części ekspertów, wariantem, który się do tego przyczyni. Wpływać ma na to wyższa zaraźliwość połączona z łagodnym przebiegiem.

