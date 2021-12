"W szkole dokonuje się rzeź niewiniątek". Konfederacja chce nauki stacjonarnej

Przemysław Czarnek 13 grudnia na antenie Polsat News zapewnił, że 90 proc. szkół kontynuuje naukę stacjonarną. Dodał także, że po okresie, w którym obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia na okres świąteczny, dzieci wrócą do szkół. - Trzy dni przed świętami i trzy dni po świętach będziemy na zdalnym, a 9 stycznia (10 stycznia to poniedziałek) wszyscy wracamy do szkół - mówił w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Czarnek w Polsat News odnosił się też do zarzutów, o których dziś mówili posłowie Konfederacji, przypominając, że opozycja upominała go o podtrzymanie nauki zdalnej jeszcze w maju i czerwcu. - Dzięki systemowi elastycznemu utrzymujemy naukę stacjonarną. Wracamy do niej, tak jak wróciliśmy w maju i w czerwcu - powiedział.

Spytany o konsekwencje pandemii dla stanu psychicznego uczniów, Czarnek przywołał statystyki. - Informacje od policji z wczesnej jesieni są takie, że statystyki samobójstw nie różnią się drastycznie od tych z zeszłych lat. Rośnie liczba prób samobójczych, czyli problemów, z którymi młodzi ludzie sobie nie radzą - powiedział Czarnek. - Bez wątpienia w pierwsze kolejności należy powiedzieć, że dziś dzieci i młodzież mają zdecydowanie większy dostęp do mediów społecznościowych i do internetu niż pięć czy dziesięć lat temu i to ma zdecydowany wpływ na ich zachowanie - ocenił minister edukacji.