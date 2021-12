Wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku nie jest prawomocny, ale zapadł w ramach dobrowolnego poddania się karze, czyli po uzgodnieniu ze stronami.

Mieszkaniec okolic Białegostoku oskarżony był w związku z tym, że w drugiej połowie czerwca uciekał przed policyjną kontrolą drogową w Wasilkowie; jak się później okazało, miał wciąż obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków. Policjanci chcieli go zatrzymać, bo wcześniej dostali informację, że tym autem odjechało z wasilkowskiej plaży trzech mężczyzn, którzy pili tam alkohol i zaczepiali wypoczywających.

Próba zatrzymania kierowcy

Po kilkunastu minutach poszukiwań policjanci zauważyli opisywaną przez świadków hondę na jednej z ulic Wasilkowa. Mundurowi próbowali zatrzymać auto do kontroli, ale kierowca zaczął uciekać. Po kilku minutach pościgu mundurowi postanowili wykorzystać utrudnienia w ruchu i podbiegli do hondy, która na moment zatrzymała się.

Wówczas kierowca gwałtownie cofnął w kierunku policjanta, który stał za samochodem, wykręcił ustawiając się w przeciwnym kierunku jazdy i znowu ruszył w kierunku tego funkcjonariusza, tym razem przodem. Policjanci oddali strzały w kierunku oddalającego się samochodu, przestrzelili oponę wskutek czego po kilkuset metrach samochód stanął. Mężczyźni porzucili go i dalej uciekali pieszo.

Zatrzymany kilka godzin później kierowca był pijany. Ostatecznie prokuratura zarzuciła mu nie tylko jazdę samochodem będąc pod wpływem alkoholu i mimo sądowego zakazu, niezatrzymanie się do kontroli, ale też czynną napaść na policjanta wykonującego obowiązki służbowe; za niebezpieczne narzędzie użyte do tej napaści śledczy uznali samochód.

Oskarżony złożył wyjaśnienia

Proces ruszył we wtorek i w ciągu jednego dnia się zakończył. Oskarżony, który od zatrzymania w dniu zdarzenia jest tymczasowo aresztowany, nie przyznał się do głównego zarzutu, czyli do czynnej napaści na policjanta. Mówił, że nigdy nie skrzywdziłby w ten sposób nikogo, zapewniał, że jedynie zawracał i celem była tylko ucieczka, bo miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Nie przyznał się też, by był pod wpływem alkoholu; mówił że pił piwo, ale już po wszystkim, gdy zestresowany wrócił do domu. A dopiero potem zatrzymała go policja.

Po złożeniu wyjaśnień przez oskarżonego sąd planował przesłuchanie świadków, ale ostatecznie uwzględnił wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Wykorzystał przepis Kodeksu postępowania karnego pozwalający to zrobić na wniosek oskarżonego do zakończenia jego przesłuchania na rozprawie, jeśli przestępstwo jest zagrożone karą nie wyższą, niż 15 lat więzienia.