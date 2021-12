O ich wstępnych wynikach poinformowała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Joanna Smorczewska. Zaplanowano jeszcze m.in. badania toksykologiczne i histopatologiczne.

Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzn w wieku 20 i 21 lat oraz ich wcześniejszego zniknięcia. Postępowanie toczy się w sprawie zabójstwa, ale na jego obecnym etapie prokuratura nie informuje o hipotezach dotyczących możliwego przebiegu zdarzeń. Wiadomo, że mężczyźni znali się wcześniej i obaj byli namiętnymi graczami komputerowymi.

Początek śledztwu dało zgłoszenie matki 20-latka - mieszkańca Gliwic. Kobieta zgłosiła się na policję we wtorek informując, że syn nie wrócił do domu na noc, choć zapowiadał, że będzie ok. godz. 21. Według jej relacji wrócił w poniedziałek z pracy, a późnym popołudniem wyszedł z domu, nie zabierając żadnych rzeczy i zapowiadając powrót wieczorem.

Podwójne zaginięcie i poszukiwania

Policjanci szybko stwierdzili, że 20-latek od 1 grudnia nie stawiał się w pracy. Zaczęli kontaktować się z jego znajomymi, a jedną z indagowanych osób miał być o rok starszy kolega spod Tarnowskich Gór. Kiedy w środę funkcjonariusze z Tarnowskich Gór dotarli do rodziny 21-latka okazało się, że nie ma go w domu od 9 grudnia. Rodzina była przekonana, że wyjechał za granicę, do Holandii. Po wizycie policjantów bliscy 21-latka również złożyli zawiadomienie o zaginięciu.

Rozpoczęto poszukiwania na okolicznych terenach i jeszcze w środę znaleziono samochód 21-latka, a w nim rzeczy, które mogły świadczyć o tym, że spotkał się z kolegą z Gliwic. Do poszukiwań włączono psa tropiącego z przewodnikiem, wykorzystano quady i dron, wsparcia udzieliła też straż pożarna. W czwartek rano znaleziono ciała obu mężczyzn na nieużytkach rolnych, w pobliżu drogi technicznej obok autostrady A1. W pobliżu zwłok znaleziono też broń czarnoprochową.

