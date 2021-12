Pierwszy dzień zimy przyniesie opady śniegu oraz porywisty wiatr. Na przeważającym obszarze kraju temperatura spadnie poniżej 0. Najchłodniej będzie w dolinach karpackich. Wieczorem i nocą temperatura spadnie tam do -14 stopni Celsjusza.

Wtorkowy poranek przyniesie śnieg zarówno w rejonach podgórskich, jak również na terenie województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. - W rejonach podgórskich pokrywa śnieżna może osiągnąć do 5 cm - prognozuje synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk.

- Porywisty wiatr prognozujemy w południe na obszarze północnym oraz północno-wschodnim - stwierdziła. - Temperatura będzie się wahać od 3 stopni Celsjusza lokalnie, nad morzem do -5 stopni w dolinach karpackich. W centrum nie powinna przekroczyć -2 stopni - wskazała.

Pogoda na wtorek. Wieczorem ochłodzenie

Zgodnie z prognozą IMGW wieczorem nastąpi spadek temperatury. - Wieczorem na północnym wschodzie temperatura wyniesie -7 stopni Celsjusza, -4 stopnie odnotujemy w centrum, zaś 0 stopni Celsjusza będzie na zachodzie - stwierdziła synoptyk IMGW.

- W ciągu nocy na terenie woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego może spaść do 6 cm pokrywy śnieżnej - przewiduje synoptyk IMGW.

Tomczuk wskazuje, że w nocy "najzimniej powinno być w dolinach karpackich, gdzie temp. sięgnie do -14 stopni, z kolei do -12 stopni na Suwalszczyźnie, cieplej w centrum -5 stopni oraz na krańcach zachodnich do -2 stopni".

Najcieplej powinno być w nocy nad morzem, gdzie temperatura może osiągnąć zera st. Celsjusza.

dsk/PAP