Koło Parlamentarne Polska 2050 składa wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli doraźnej dotyczącej wykorzystania systemu Pegasus do inwigilacji obywateli RP - poinformował we wtorek lider partii Polska 2050 Szymona Hołowni Michał Kobosko.

Associated Press podała, że działająca przy Uniwersytecie w Toronto grupa Citizen Lab potwierdziła, iż Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek byli inwigilowani przy pomocy opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus. Badacze nie byli jednak w stanie wskazać, kto dokładnie stoi za szpiegowaniem, ale podkreślono, że jedynymi klientami izraelskiej firmy są rządowe agencje.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że "w Polsce kontrola operacyjna jest prowadzona w uzasadnionych i opisanych prawem przypadkach, po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego i wydaniu postanowienia przez sąd". "Każde użycie metod kontroli operacyjnej uzyskuje wymagane prawem zgody - w tym zgodę sądu. Polskie służby działają zgodnie z polskim prawem" - podkreślił.

Inwigilacja Pegasusem. "Mogło dojść do naruszenia tajemnicy adwokackiej"

W reakcji na medialne doniesienia Michał Kobosko poinformował we wtorek na Twitterze, że koło parlamentarne Polska 2050 składa wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli doraźnej dotyczącej wykorzystywania Pegasusa do inwigilacji obywateli RP.

"Inwigilacja osób krytycznych wobec władzy #pegasusem i gigantyczne odszkodowanie, które Polska będzie musiała zapłacić za zerwanie kontraktu na zakup śmigłowców dla wojska - do długiej listy zmartwień i problemów PiS zafundowało nam przed świętami kolejne" @michalkobosko

We wniosku podpisanym przez posła Polski 2050 Pawła Zalewskiego czytamy, że "zasadne jest przeprowadzenie przez NIK kontroli w zakresie wykorzystania systemu Pegasus przez polskie organy władzy publicznej, w szczególności przez prokuraturę".

"Wśród powszechnej opinii obywateli, a także niezależnych ekspertów, panuje głębokie przekonanie, że doszło do inwigilacji polskich adwokatów i przedstawicieli prokuratury za pomocą PEGASUS, a tym samym mogło dojść do naruszenia tajemnicy adwokackiej oraz tajemnicy dotyczącej postępowań prowadzonych przeciwko najwyższym urzędnikiem państwowym" - podkreślono we wniosku.

