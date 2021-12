Niemal 1,025 mln szczepionek przeciw Covid-19 podano w sobotę w Wielkiej Brytanii, z czego 940,6 tys. były to dawki przypominające - ogłosił w poniedziałek minister zdrowia Sajid Javid. To pierwszy przypadek, by przekroczony został poziom miliona dawek w ciągu dnia.

O tym, że sobota była rekordowym dniem w trwającej od ponad roku kampanii szczepień już informowano w niedzielę, ale po zweryfikowaniu statystyk okazało się, że szczepionki otrzymało o 38 tys. osób więcej niż początkowo podawano, dzięki czemu przekroczony został milion.

Kampania podawania szczepionek przyspiesza

Wprawdzie w niedzielę liczba podanych szczepionek była o prawie 100 tys. niższa, ale to wciąż czwarty najlepszy wynik dobowy, przy czym wszystkie one zostały osiągnięte w ciągu ostatnich czterech dni, co wyraźnie wskazuje, że kampania podawania szczepionek - zwłaszcza dawki przypominającej - przyspiesza.

12 grudnia brytyjski premier Boris Johnson w odpowiedzi na rozprzestrzenianie się wariantu Omikron koronawirusa przesunął termin, w którym wszyscy dorośli mają mieć możliwość przyjęcia dawki przypominającej z końca stycznia przyszłego roku na koniec grudnia tego roku, choć przyznał, że spełnienie tego celu będzie wymagało "nadzwyczajnego wysiłku".

Dotychczas dawkę przypominającą otrzymało 28,98 mln osób, co stanowi ok. 55 proc. dorosłych mieszkańców kraju. Nawet gdyby codziennie do końca roku dawkę przypominającą otrzymywało 940 tys., osób, czyli tyle, ile w sobotę, to zaszczepione zostałoby 40,26 mln osób, czyli ok. 76,5 proc. dorosłych.

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszyscy dorośli są już uprawnieni do otrzymania dawki przypominającej, bo według obecnych wytycznych musi być co najmniej trzymiesięczny okres przerwy między drugą a trzecią szczepionką.

