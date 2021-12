Tatry to dotychczas zupełnie obce środowisko dla bobra, dlatego losy tego pioniera uważnie śledzą miłośnicy przyrody. Po raz pierwszy obecność bobra nad Morskim Okiem była obserwowana przez przyrodników w połowie sierpnia. Wtedy budował on swoje żeremie w okolicach Czarnostawiańskiej Siklawy. W październiku bóbr przeniósł się w rejon Dwoistej Siklawy, czyli z drugiej strony słynnego tatrzańskiego jeziora.

Tym razem zwierzak zszedł około pięciu kilometrów poniżej Morskiego Oka i zbudował dużych rozmiarów żeremie na śródleśnym, małym potoku gdzie spiętrzył wodę na wysokość około jednego metra używając do tego celu stosu świerkowych gałęzi.

Przyrodnicy nie chcą niepokoić bobra

- Na razie nie wiemy, czy jest to samotny osobnik, czy jest to grupa bobrów. Co ciekawe, na swój dom nie wybrał Rybiego Potoku wypływającego z Morskiego Oka, a zadomowił się w lesie, w ścisłym rezerwacie przyrody. Tam bóbr intensywnie działa, ścina świerki, no i powiększa swoje żeremie spiętrzające wodę – opowiadał leśniczy Bryniarski.

Przyrodnicy z TPN nie chcą niepokoić bobra, dlatego zainstalowali w pobliżu żeremia tak zwane fotopułapki, które mają zarejestrować aktywność zwierzęcia lub rodziny bobrów. Pod koniec roku przyrodnicy sprawdzą, czy kamery zarejestrowały zwierzę.

- Mamy nadzieję, że uda się to nagrać. Bóbr sam wybrał sobie to miejsce i nie chcemy go niepokoić. Z pozostawionych na śniegu i gruncie tropów nie wynika, czy mam do czynienia z jednym osobnikiem, czy jest ich więcej – zaznaczył leśniczy z obwodu ochronnego Morskie Oko.

To pierwszy w Tatrach przypadek obserwowania bobra w rejonie wysokogórskim. W 2015 roku w Tatrach po raz pierwszy widziano żeremie bobrów w okolicach Łysej Polany, na początku szlaku do Morskiego Oka. Później ślady ich obecności obserwowano między innymi w Dolinie Roztoki. Były też widywane w okolicach schroniska w Roztoce.

