Śnięte ryby i martwe bobry w Huczwie. Podejrzenie zatrucia rzeki

Na brzegach rzeki Huczwa nieopodal Hrubieszowa (woj. lubelskie) od soboty leżą setki śniętych ryb. Jako pierwsi policję zaalarmowali wędkarze. Zarówno mieszkańcy, jak i lokalne władze podejrzewają, że mogło dojść do celowego zatrucia wody. - To największe do tej pory śnięcie - przekazał reporterce Polsat News Jerzy Wiatr, prezes zamojskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.