Koronawirus w Polsce dzisiaj. Nowe zakażenia. Raport Ministerstwa Zdrowia, niedziela, 19 grudnia

Mamy 15 976 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (2329), mazowieckiego (2040), wielkopolskiego (1891), małopolskiego (1585), dolnośląskiego (1560), pomorskiego (1049), łódzkiego (860), kujawsko-pomorskiego (777), zachodniopomorskiego (745), opolskiego (650), lubuskiego (625), warmińsko-mazurskiego (457), podkarpackiego (448), świętokrzyskiego (368), lubelskiego (303), podlaskiego (171). 118 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 17 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 53 osoby. Liczba zakażonych koronawirusem 3 958 840/ 91 485 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Resort zdrowia przekazał również, że ostatniej doby na kwarantannie przebywały 512 473 osoby.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 31 586 łóżek i 2 896 respiratorów. Hospitalizowanych jest 23 219 chorych, w tym 2 113 podłączonych do respiratorów – głosi komunikat Ministerstwa Zdrowia.

Poinformowano również, że wyzdrowiało dotąd 3 435 983 zakażonych.

"Kolejny przypadek koronawirusa w wersji Omicron został wykryty u 7-letniej dziewczynki z Gdańska. Dziewczynka miała wykonany test PCR 10.12 z powodu objawów infekcji paragrypowej" - poinformował w niedzielę na Twitterze resort zdrowia.

Jak zaznaczono - "wcześniej zakażenie przeszła jej mama". "Dzieci z klasy były skierowane na kwarantannę, a te z najbliższego kontaktu mimo braku objawów są kierowane na test" - podało Ministerstwo Zdrowia.

Omikron w Polsce

Pierwszy przypadek wariantu omikron w Polsce - potwierdzony w czwartek przez katowicki sanepid - stwierdzono u obywatelki Lesotho. W piątek zanotowano drugi potwierdzony przypadek wariantu Omikron koronawirusa w kraju. Zakażona to trzyletnia dziewczynka z Warszawy.

Dotychczas w Polsce zaszczepiło się 32 tys. dzieci z grupy wiekowej 5-11 lat. "Zarejestrowanych na szczepienie w tej grupie mamy natomiast 194 tys. dzieci" - podał w niedzielę na Twitterze resort zdrowia.

W sobotę wykonano 23 tys. szczepień dzieci w wieku 5-11 lat, zapisano zaś 190 tys.; najwięcej - 38 tys. było 11-latków.

Szczepienia dzieci

W czwartek, 16 grudnia ruszyły szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej. E-skierowanie na szczepienie dla dzieci w wieku 5-11 lat wystawiane jest automatycznie z chwilą skończenia przez dziecko 5 lat. Dopuszczone kanały rejestracji na szczepienie to m.in. infolinia 989, e-Rejestracja i punkty szczepień.

Kwalifikację do szczepienia dzieci wykonuje lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent. Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane wraz z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych, tylko w różne części ciała. Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu, co najmniej 21 dni między dawkami.

