Mamy potwierdzony drugi przypadek koronawirusa w mutacji omikron w Polsce; zakażona to 3-letnia dziewczynka zamieszkała w Warszawie - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

"Pozytywny wynik testu PCR uzyskała 14.12. Próbka sekwencjonowana była w laboratorium w Katowicach" - poinformował w piątek resort zdrowia.

"GIS prowadzi obecnie wywiad epidemiczny. Wkrótce więcej szczegółów" - przekazało MZ.

Pierwszy przypadek

W czwartek, potwierdzono pierwszy w Polsce przypadek wariantu Omikron. Zakażoną jest 30-letnia obywatelka Lesotho, która w ubiegłym tygodniu uczestniczyła w szczycie cyfrowym ONZ w Katowicach. Obecnie przebywa w izolatorium w Myszkowie, czuje się dobrze – poinformował wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Z wywiadu epidemiologicznego wynika, że kobieta miała podczas szczytu kontakt głównie z obywatelami swojego kraju. Jej stan jest na tyle dobry, że nie wymaga hospitalizacji. Do momentu uzyskania podwójnego ujemnego testu obywatelka Lesotho musi pozostać w izolatorium w Polsce.

Pierwszy przypadek zakażenia wariantem omikron na świecie wykryto w listopadzie w RPA. Od tamtej pory stał się przedmiotem badań.

Sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus we wtorek poinformował, że do tej pory ten wariant wyryto w 77 krajach. Zaznaczył, że rozprzestrzenia się "w tempie, którego nie widzieliśmy przy żadnym innym wariancie".

Natomiast Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w środę ostrzegło, że istnieje "bardzo wysokie" ryzyko, że nowy wariant koronawirusa omikron stanie się dominujący w Europie na początku przyszłego roku i doprowadzi do rosnącej liczby ciężkich zachorowań na Covid-19.

