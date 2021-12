Prognoza pogody na piątek, 17 grudnia. Miejscami opady deszczu i śniegu

Jak informuje IMGW północna oraz wschodnia Europa znajduje się w zasięgu niżów znad Oceanu Arktycznego i północno-zachodniej Rosji, z którymi związane są fronty atmosferyczne. Pozostały obszar kontynentu obejmuje wyż z centrum nad Wielką Brytanią.

Spadnie deszcz i śnieg

W piątek zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W obszarach podgórskich Karpati w Karpatach opady śniegu miejscami o natężeniu umiarkowanym, wysokość opadów śniegu w rejonach podgórskich Karpat miejscami około 10 cm, a w Tatrach około 20 cm.

Temperatura maksymalna od 1 st.C na wschodzie do 6 st.C na zachodzie i na wybrzeżu, na Podhalu około 0 st.C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. Na północy i w rejonach podgórskich Karpat porywy do 55 km/h. Wysoko w górach porywy do 80 km/h i miejscami zawieje oraz zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na południu opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W obszarach podgórskich Karpat opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, wysokość opadów śniegu około 10 cm, a w górach około 20 cm.

Miejscami na północy oraz zachodzie możliwe mgły ograniczające widzialność 300 m. Temperatura minimalna od -4 st.C na Podhalu, około -1 st.C w centrum, do 4 st.C na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, północno-zachodni i północny, miejscami zachodni. W górach porywy do 75 km/h i miejscami zawieje oraz zamiecie śnieżne.

Pogoda w Warszawie

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże, okresami większe przejaśnienia. Niewielka możliwość słabych opadów deszczu. Temperatura maksymalna około 4 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i północny. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna około 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni i północny.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże. Możliwe słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna około 4 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, pod wieczór porywisty, północno-zachodni i zachodni

