- Pracownik przyszedł do szefa po wypłatę. Jednak w wyniku nieporozumienia doszło do kłótni - poinformowali policjanci, którzy otrzymali zgłoszenie z jednej z wrocławskich firm. Agresywny pracownik zabrał pieniądze. Kiedy próbował wyjść, pracodawca chciał go zatrzymać i odzyskać swoje pieniądze. Wówczas został pogryziony przez sfrustrowanego 41-latka.