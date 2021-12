- Mamy informację sprzed chwili, mamy już w Polsce pierwszy potwierdzony przypadek Omikrona. Jest to przypadek ze stacji WSSE z Katowic - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podczas posiedzenia Komisji Zdrowia.

"Potwierdzamy wykrycie wirusa w wersji Omicron przez WSSE Katowice. Mutacja została stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesotho. Pacjentka jest w izolatorium i czuje się dobrze" - napisało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze.

Informacje dotyczące wykrycia przez WSSE Katowice przekazał jako pierwszy na swoim Twitterze prof. Krzysztof Pyrć. Pierwszy przypadek zakażenia wariantem omikron wykryto w listopadzie w RPA. Od tamtej pory stał się przedmiotem badań.

Sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus we wtorek poinformował, że do tej pory ten wariant wyryto w 77 krajach. Zaznaczył, że rozprzestrzenia się "w tempie, którego nie widzieliśmy przy żadnym innym wariancie".

Natomiast Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w środę ostrzegło, że istnieje "bardzo wysokie" ryzyko, że nowy wariant koronawirusa omikron stanie się dominujący w Europie na początku przyszłego roku i doprowadzi do rosnącej liczby ciężkich zachorowań na Covid-19.

Omikron u Polki w Chinach

We wtorek Andrusiewicz przekazał dziennikarzom, że u nastolatki z Polski, która przyleciała do Chin jednoznacznie potwierdzono już, że jest zakażona wariantem omikron.

- Po raz kolejny podkreślam: ta osoba czuje się dobrze, jest osobą bezobjawową. My jesteśmy tutaj w kontakcie z rodziną, mamą nastolatki, która właśnie przebywa na odosobnieniu. - podkreślił Andrusiewicz.

We wtorek Andrusiewicz informował, że test wykonany u nastolatki 6 grudnia przed wylotem w Polsce nie wykrył zakażenia, a po przylocie do Chin dał wynik pozytywny. 13 grudnia stwierdzono zakażenie nowym wariantem. Nastolatka – według informacji przekazanych przez Andrusiewicza – nie ma objawów choroby i przebywa w szpitalu w izolacji.

