1-800-273-8255 to numer amerykańskiego telefonu zaufania dla młodzieży. To także tytuł piosenki rapera występującego pod pseudonimem Logic, mówiącej o depresji prowadzącej do samobójstw. Badacze na łamach British Medical Journal zaobserwowali, że po ukazaniu się piosenki znacznie więcej osób wykręciło tytułowy numer, a liczba samobójstw spadła.