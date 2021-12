Rada NATO: potwierdzamy nasze poparcie dla integralności i suwerenności Ukrainy

"Jesteśmy poważnie zaniepokojeni znacznym, niesprowokowanym i nieuzasadnionym nagromadzeniem rosyjskich sił zbrojnych na granicach z Ukrainą w ostatnich miesiącach i odrzucamy fałszywe rosyjskie oskarżenia dotyczące prowokacji ukraińskich i NATO. Wzywamy Rosję do natychmiastowej deeskalacji, wykorzystania kanałów dyplomatycznych i przestrzegania jej międzynarodowych zobowiązań dotyczących przejrzystości działań wojskowych" - oznajmiła Rada Północnoatlantycka w wydanym oświadczeniu.

NAC jest głównym organem decyzyjnym o charakterze politycznym w strukturze NATO. Każde państwo członkowskie ma swojego reprezentanta w NAC. Rada zbiera się na różnych szczeblach co najmniej raz w tygodniu lub za każdym razem, kiedy zachodzi taka potrzeba.

NATO zapowiada "ogromne konsekwencje i wysoką cenę"

"Poważnie oceniamy konsekwencje obecnej sytuacji dla bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. (...) NATO podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i obrony wszystkich członków NATO. Jakakolwiek dalsza agresja na Ukrainę miałaby ogromne konsekwencje i wysoką cenę. NATO będzie nadal ściśle koordynować działania z odpowiednimi zainteresowanymi stronami i innymi organizacjami międzynarodowymi, w tym z UE" - zapowiedziała Rada Północnoatlantycka.

Potwierdziła też, poparcie dla "integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową" i wezwała Rosję do wycofania swoich sił z Ukrainy zgodnie z jej międzynarodowymi zobowiązaniami.

"Popieramy prawo wszystkich krajów do decydowania o własnej przyszłości i polityce zagranicznej wolnej od ingerencji z zewnątrz. Stosunki NATO z Ukrainą to sprawa wyłącznie Ukrainy i 30 członków NATO. (...) Jesteśmy gotowi do konstruktywnego dialogu z Rosją. Ponawiamy nasze wieloletnie zaproszenie do Rosji na spotkanie Rady NATO-Rosja w najbliższej przyszłości. (...) Jesteśmy pewni, że każdy dialog z Rosją musiałby być prowadzony na zasadzie wzajemności, uwzględniać obawy NATO dotyczące działań Rosji, opierać się na podstawowych zasadach i fundamentalnych dokumentach bezpieczeństwa europejskiego oraz odbywać się w porozumieniu z europejskimi partnerami NATO. Jeśli Rosja podejmie konkretne kroki w celu zmniejszenia napięć, jesteśmy gotowi pracować nad wzmocnieniem środków budowy zaufania" - zadeklarował Sojusz.