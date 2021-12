W ciągu dnia najładniejsza pogoda prognozowana jest na północy i północnym zachodzie Polski. - Tu zza chmur wyjdzie słońce i mieszkańcy Pomorza Gdańskiego oraz środkowej części Wybrzeża mogą się spodziewać słońca stosunkowo dużo, zwłaszcza w drugiej części dnia - powiedział Ogrodnik.

ZOBACZ: USA. Tysiące ludzi bez prądu po przejściu tornad i burz w Oklahomie

Na pozostałym obszarze kraju nadal utrzyma się zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami i przelotnym deszczem. - Najwięcej opadów spodziewamy się południu na terenie województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Na obszarach podgórskich i w górach opady deszczu będą przechodziły w deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach i Beskidach w śnieg - przekazał.

Uwaga na porywisty wiatr

Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 3 do 5 stopni Celsjusza na południowym wchodzie i do 8 stopni Celsjusza na zachodzie i nad morzem. - Po tych mrozach występujących całą dobę to te dni przyniosą nam trochę ulgi i będzie można ubrać się nieco lżej. Jednak trzeba uważać na wiatr, który przez najbliższe dni może być chwilami porywisty - podkreślił i dodał, że porywy wiatru w głębi lądu mogą osiągać do 45 km/h, a najsilniej będzie wiało nad samym morzem do 60 km/h.