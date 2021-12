Adam Niedzielski podał najnowsze dane o COVID-19 na antenie Programu I Polskiego Radia.

- Dzisiejszy dzień to jest kontynuacja spadków, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, bo dzisiaj odnotowaliśmy 22 097 zakażeń. To jest blisko 20 proc. mniej, niż było tydzień temu - przekazał minister zdrowia.

Zdecydowana większość - niezaszczepiona

Jak ocenił, spadek zakażeń ma coraz większą dynamikę. - To bardzo cieszy, bo to też oznacza, że restrykcje, które systematycznie wprowadzamy od 1 grudnia, powoli mają swój efekt - powiedział.

- Jeśli chodzi o osoby zaszczepione, to w tej statystyce zgonów jest to ok. 25 proc. - czyli ok. 150 osób to osoby zaszczepione, a 75 proc., czyli zdecydowana większość, to osoby niezaszczepione - dodał. Podkreślił też, że wśród 150 osób zaszczepionych tylko ok. 50 osób nie miało żadnych chorób współistniejących.

