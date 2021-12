Parlamentarzyści, którzy odeszli z klubu Lewicy i założyli koło PPS podjęli decyzje, są dorosłymi ludźmi; powinni złożyć mandaty, to byłoby honorowe rozwiązanie - podkreśla poseł Lewicy Dariusz Wieczorek. Poseł Maciej Konieczny liczy na to, że jest to wiarygodna zmiana.