Podczas mowy otwierającej proces prokurator William Hughes przyznał, że Edward Colston był postacią budzącą kontrowersje, ale wskazał, że dla procesu jest to "kompletnie bez znaczenia" bo - jak podkreślił - proces "nie dotyczy usprawiedliwiania lub szkalowania go".

Obalenie pomnika Colstona

- Zgadzamy się, że Edward Colston był postacią dzielącą, jednak mówimy, że to, co Edward Colston mógł zrobić lub czego mógł nie zrobić, dobrego lub złego, nie jest przedmiotem procesu - tylko tych czworo oskarżonych - mówił Hughes.

Zaznaczył, że w demonstracji Black Lives Matter w dniu 7 czerwca 2020 r., podczas której doszło do obalenia pomnika Colstona, brało udział ok. 10 tys. osób i według policji było to wydarzenie "przyjazne, angażujące i wspólnotowe". Ale podczas gdy zdecydowana większość uczestników demonstracji spokojnie minęła pomnik, mała grupka, wśród której było czworo oskarżonych, odłączyła się od reszty i zgromadziła się wokół niego.

Przedstawił nagrania wideo, na których oskarżeni przekazują sobie liny użyte do obalenia pomnika, a następnie chowają je do plecaków, co jak wskazał, sugeruje, że było to działanie zaplanowane.

Obalony pomnik Colstona został następnie pomalowany sprayem, przeciągnięty przez tłum ulicami miasta i wrzucony do wody w pobliskim porcie. Pomnik został później wyłowiony i umieszczony w miejskim muzeum z odpowiednim opisem historycznym.

Kim był Edward Colston?

Colston to żyjący na przełomie XVII i XVIII w. kupiec, handlarz niewolnikami, poseł i filantrop. Był członkiem Królewskiej Kompanii Afrykańskiej, która wysłała ok. 80 tys. Afrykanów do Ameryki jako niewolników.

Zarazem jednak był osobą bardzo zasłużoną dla Bristolu, gdzie fundował szkoły, szpitale i kościoły. Obalony pomnik pochodził z 1895 r., a od 1977 r. znajdował się na liście obiektów zabytkowych.

Odbywające się latem zeszłego roku w wielu krajach demonstracje ruchu Black Lives Matter były reakcją na śmierć 46-letniego Afroamerykanina George'a Floyda, który pod koniec maja 2020 r. zmarł podczas brutalnego zatrzymania przez policję w Minneapolis(USA), a także na brutalność policji i nierówności na tle rasowym.

