W okresie przedświątecznym - tradycyjnie - niemiecki wymiar sprawiedliwości wypuszcza na wolność więźniów, których wyroki dobiegają końca. Warunek? Muszą nienagannie zachowywać się w zakładzie karnym i nie być skazanymi za cięższe przestępstwa. W tym roku wcześniej do domów wróci co najmniej 790 osadzonych.

Niemiecka Agencja Prasowa podała, że część skazanych opuściła już zakłady karne. W ubiegłym roku z amnestii skorzystało ponad 960 więźniów.

Takie działanie ma ułatwić osadzonym resocjalizację i powrót do życia w społeczeństwie oraz zniechęcić do powrotu na drogę przestępczą. Przed świętami mogą załatwić również urzędowe sprawy, zapisać się na terapię, pójść na rozmowę kwalifikacyjną czy skorzystać z innych form pomocy, zanim odpowiedzialni za to specjaliści udadzą się na urlopy.

ZOBACZ: Więźniowie będą sprzątać nielegalne wysypiska. "To element resocjalizacji"

Senator Dirk Behrendt z partii Zielonych podkreślił, że pod koniec roku trudniej jest też znaleźć pracę oraz mieszkanie do wynajęcia. W Berlinie sześć tygodni przed Bożym Narodzeniem - przedterminowo - więzienia opuściło 123 skazanych.

Jakie warunki muszą spełnić?

Większość niemieckich landów dopuszcza amnestię wyłącznie wtedy, jeśli osadzeni docelowo mieliby wyjść na wolność między listopadem a początkiem stycznia przyszłego roku.

Warunek? Więźniowie nie mogli naruszyć regulaminu oraz nie zostali skazani na wieloletnie pozbawienie wolności. Na przedterminowe zwolnienie zazwyczaj nie mogą liczyć skazani za cięższe przestępstwa, handel narkotykami czy brutalną przemoc.

Który land zwalnia najwięcej więźniów?

Najbardziej zaludniony kraj związkowy - Nadrenia Północna-Westfalia - stosuje amnestię w stosunku do największej liczby więźniów w całym kraju. W tym roku przedwcześnie zwolniono tam 277 osób. Liczba ta prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ w nadchodzących dniach z amnestii skorzysta więcej osadzonych. W ubiegłym roku do początku grudnia zwolniono 247 więźniów, a przed pandemią koronawirusa, w 2019 roku, 522.

WIDEO - Celowo wjechał w paradę bożonarodzeniową. Dziesiątki rannych, są ofiary śmiertelne Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/pdb/t-online.de