- Część osób będzie szukała dziury w całym i powodów, dlaczego rzekomo nie można sprawdzać certyfikatów covidowych klientów. W innych państwach firmy same zabiegały, aby wprowadzić takie przepisy - mówił w "Graffiti" rzecznik rządu Piotr Müller. Zapowiedział też kontrole policji oraz sanepidu - funkcjonariusze będą weryfikować, czy przedsiębiorca m.in. przestrzega narzuconych limitów.

Wśród nowych obostrzeń, które w życie mają wejść w środę 15 grudnia, są m.in. niższe limity w restauracjach, hotelach czy stadionach, jak i transporcie zbiorowym. Minister zdrowia Adam Niedzielski - ogłaszając wytyczne - mówił też o obowiązkowych szczepieniach przeciw Covid-19 dla nauczycieli, mundurowych oraz medyków.

O szczegóły tych regulacji Marcin Fijołek pytał w poniedziałkowym "Graffiti" rzecznika rządu Piotra Müllera. Polityk wyjaśnił, że rozmowy o tym, na które grupy zawodowe nałożyć obowiązek szczepienia, powinny zakończyć się na przełomie grudnia i stycznia.

ZOBACZ: Starosta białostocki z COVID-19 na oddziale zakaźnym. "Czuje się, że śmierć jest tuż, tuż"

Jego zdaniem, liczbę chętnych do szczepienia zwiększą "same zapowiedzi" wprowadzenia nowych przepisów epidemicznych. - Na dziś pewne tylko obowiązkowe szczepienie dla medyków, których zobligują prowadzący punkty opieki zdrowotnej. W praktyce może się zdarzyć, że będzie to dotyczyć wszystkich przedstawicieli tej grupy; może też pojawić się taka regulacja - mówił.

Müller: właściciele firm są odpowiedzialni za przestrzeganie limitów

Na pytanie, jak właściciele hoteli czy restauracje, jak i zajmujący się np. stadionami i transportem zbiorowym mają od 15 grudnia weryfikować przestrzeganie niższych limitów, rzecznik rządu odpowiedział: - Tak samo, jak do tej pory. Za przestrzeganie tych obostrzeń odpowiada podmiot prowadzący działalność.

Jak uściślił, jeżeli limit np. w barze wynosi 30 proc., przedsiębiorca będzie mógł wpuścić co najwyżej tylu klientów, ile wynosi 30 proc. miejsc w jego lokalu. Jeśli jednak zajmie się sprawdzaniem certyfikatów covidowych, ponad limit wejdą osoby zaszczepione.

WIDEO: Służby ruszą kontrolować limity. "W sanepidzie skierowano wszystkie siły"





Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Zapytany, jakie narzędzia prawne, aby weryfikować status szczepienia mają chociażby hotelarze, Piotr Müller zapewnił, iż mają ku temu podstawy także teraz, a rządowe rozporządzenie je rozszerzy.

- Część osób będzie szukała dziury w całym i powodów, dlaczego rzekomo nie można tego robić. W innych państwach przedsiębiorstwa same zabiegały, aby wprowadzić takie przepisy - odparł.

Rzecznik rządu o skierowaniu "wszystkich sił" w sanepidzie

Jego zdaniem, w Polsce alternatywą były przepisy o limitach bez wyjątków dla zaszczepionych przeciw koronawirusowi. Dodał, że podczas obrad Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zobligowano "właściwe służby", w tym sanepid i policję, aby sprawdzały, czy przedsiębiorcy stosują się do covidowego prawa.

ZOBACZ: Prognozy naukowców: Omikron może spowodować od 25 tys. do 75 tys. zgonów w Anglii

- To będą kontrole oddolne, losowo prowadzone w podmiotach, jak i po zgłoszeniach od obywateli. Ktoś, kto twierdzi, ze nie ma podstaw prawnych, aby kontrolować certyfikaty szczepienne, szuka wymówki, by tego nie robić - ocenił.

Dodał, że w sanepidzie "wszystkie siły będą przekierowane do weryfikacji działań" przedsiębiorców. - To kwestia wspólnej odpowiedzialności. Jaka jest alternatywa - znowu zamknięcie państwa? My idziemy drogą środka - stwierdził.

W ocenie rzecznika rządu, pokazywanie "paszportów" covidowych "będzie nam towarzyszyć przynajmniej przez kilka najbliższych tygodni". W "Graffiti" mówił też, że na razie surowsze obostrzenia nie są potrzebne, ale "wszystko zależy od sytuacji epidemicznej".

WIDEO - Podwyżki na A2. "Koszty utrzymania, inwestycje i ekrany akustyczne" - wylicza konieczność podniesienia opłat Autostrada Wielkopolska Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/Polsat News, Polsatnews.pl