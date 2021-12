Belgia. W szpitalach ponad dwa razy więcej zaszczepionych niż niezaszczepionych

Z najnowszych danych Sciensano wynika, że od 22 listopada do 5 grudnia w Belgii z powodu Covid-19 hospitalizowano łącznie 4354 osoby. Wśród nich 1170 nie było zaszczepionych, 54 zaszczepione częściowo, 2589 w pełni zaszczepionych, a 541 z nich nie zgłosiło statusu szczepienia.

Osoby zaszczepiane z mniejszym ryzykiem hospitalizacji

"W tym okresie ryzyko hospitalizacji osób w pełni zaszczepionych w wieku 65+, 18-64 i 12-17 lat było odpowiednio zmniejszone o 62 proc., 79 proc. i 80 proc. w porównaniu z nieszczepionymi osobami w tym samym wieku" - twierdzi Sciensano.

Instytut podał, że w tym samym okresie w Belgii na oddziały intensywnej terapii z powodu Covid-19 przyjęto łącznie 805 osób. Wśród nich 256 było nieszczepionych, 19 było zaszczepionych częściowo, 441 było w pełni zaszczepionych, a 89 z nich nie zgłosiło statusu szczepienia.

"Ryzyko przyjęcia na oddział intensywnej opieki medycznej osób w pełni zaszczepionych w wieku 65+, 18-64 i 12-17 lat zmniejszyło się odpowiednio o 77 proc., 85 proc. i 100 proc. w porównaniu z nieszczepionymi osobami w tym samym wieku" - podał ośrodek.

Do tej pory 8 862 250 osób w Belgii otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki na koronawirusa. To 77 proc. całej populacji. 8 731 871 osób zostało w pełni zaszczepionych - 76 proc. ludności. 2 482 132 osoby otrzymały dodatkową dawkę - to 22 proc. całej populacji Belgii.

Od początku pandemii w Belgii w związku z Covid-19 zmarły 27 504 osoby.

zma/PAP