Zakaz lotów dotyczy Królestwa Lesotho, Królestwa Eswatini, Botswany, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki oraz Zimbawbe. Jak wynika z dokumentu, ograniczenie potrwa do 27 grudnia.



W dokumencie czytamy, że Rada Ministrów wprowadza zakaz "zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe" w wyżej wymienionych państwach. Kiedy dokument podpisze premier, zostanie on skierowany do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rząd zapowiedział wprowadzenie zakazu 29 listopada. Wówczas minister zdrowia Adam Niedzielski informował, że rząd zakaże lotów w ramach "pakietu alertowego" związanego z rozwojem wariantu Omikron. Minister informował, że to działanie zgodne z rekomendacjami Europejskiej Agencji ds. Kontroli Zakażeń.

Badanie wariantu Omikron wciąż trwa

Badania nad właściwościami nowego wariantu wirusa w RIVM wciąż trwają. Według pierwszych wyników laboratoryjnych opublikowanych w tym tygodniu, Omikron w mniejszym stopniu jest ograniczany odpowiedzią, jaką dają przeciwciała ze szczepionek i naturalnie powstała odporność niż wariant delta.

Oznaczałoby to, że osoby zaszczepione i te, które wcześniej chorowały, są bardziej podatne na zakażenie Omikronem. RIVM zaznacza także, że wprawdzie przebieg choroby jest na razie łagodny, to jednak jego szybsze rozprzestrzenianie spowoduje, że może on szybciej dotrzeć do osób słabszych. W konsekwencji może to doprowadzić do zwiększenia liczny pacjentów w szpitalach.

jk/ sgo/Polsatnews.pl