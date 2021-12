- My dzisiaj o pierwszej w nocy zakończyliśmy wystawiać 2,7 mln e-skierowań dla dzieci w wieku 5-11 lat. Wszystkie e-skierowania dla tej grupy wiekowej 5-11 lat zostały już wystawione, co ni mniej ni więcej oznacza, to że chwilę po 24 dzisiejszej nocy rodzice będą mogli zacząć zgłaszać dzieci na szczepienia - dodał.

Rzecznik MZ zachęcił do odwiedzenia strony internetowej resortu. - Tam jest karta kwalifikacji do szczepienia - dodał. Podkreślił, że dzieci muszą mieć wykonane szczepienie w towarzystwie rodziców w punktach szczepień, w których jest lekarz - i to on kwalifikuje do szczepienia.

Szczepienia dzieci. Od kiedy?

Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat rozpoczną się w Polsce 16 grudnia i będą wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

- Szczepienia rozpoczniemy w czwartek. Do tej pory punkty szczepień - jest ich w granicach 8 tys. - wystawiły zapotrzebowanie na 150 tys. dawek szczepionek, ale to zapotrzebowanie cały czas jest składane - mówił Andrusiewicz. Dodał, że punkty szczepień wystawiły również 40 tys. slotów, "czyli miejsc do obsługi małych pacjentów".

Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami. Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami. W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21. dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19. ZOBACZ: Prof. Wysocki: dzieci coraz częściej i ciężej chorują na COVID-19. To argument za ich szczepieniem Trzydawkowy schemat szczepienia zlecany jest u dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności. Chodzi o dzieci w trakcie leczenia przeciwnowotworowego; w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn; po przeszczepach narządów litych przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne; po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat; z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności; zakażonych HIV; leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną oraz dializowanych z powodu niewydolności nerek. Szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku w dawce pediatrycznej - 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej). Skierowania na szczepienia dla dzieci Skierowania na szczepienie dzieci z grupy 5-11 lat będzie wystawiane automatycznie przez system od 12 grudnia z chwilą ukończenia przez dziecko 5 roku życia. MZ podało w komunikacie, że do 14 grudnia punkty szczepień powinny wystawić dedykowane terminy zewnętrzne w e-rejestracji (oznaczone: kwalifikacja lekarska oraz Pfizer 10 mcg – na tak oznaczone terminy możliwe jest zapisanie dzieci z grupy 5-11). ZOBACZ: MZ: szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat od 16 grudnia, preparatem Pfizera w dawce pediatrycznej Dopuszczone kanały rejestracji na szczepienie to m.in. infolinia 989, e-Rejestracja i punkty szczepień. Informację o punktach szczepień wykonujących szczepienia dzieci widoczne będą w e-rejestracji. Kwalifikację do szczepienia dzieci wykonuje lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent, zgodnie z zasadami ogólnymi przyjętymi dla szczepień przeciw COVID-19. Szczepionki dla dzieci. Mniejsza dawka Resort przypomina, że młodzież w wieku powyżej 12 lat powinna otrzymać szczepionkę Comirnaty w dawce 30 µg. Jeżeli pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki dziecko kończy 12 lat, należy podać szczepionkę w dawce i składzie zgodnym z jego wiekiem w dniu szczepienia w schemacie: pierwszą dawkę szczepionki dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 5-11 lat (dawka 0,2 ml zawierająca 10 µg w fiolce z pomarańczowym wieczkiem) oraz jako drugą dawkę szczepionkę dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 12 lat i starszych (dawka 0,3 ml zawierająca 30 µg w fiolce z fioletowym wieczkiem). Na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego szczepionki Comirnaty, osobom poniżej 18 lat nie podaje się dawki przypominającej. Resort podał, że szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu, albo jednoczasowo (tylko w różne okolice ciała) z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

pgo/PAP/PAP, polsatnews.pl