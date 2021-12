Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. W pierwszym roku działania ze wsparcia ma skorzystać ok. 615 tys. dzieci. "Obiecaliśmy Polakom, że dopłacimy do opieki nad najmłodszymi dziećmi" - napisał Jan Mosiński z PiS.