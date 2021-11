Dwóch kolejnych tzw. kurierów, Polaków przewożących osoby nielegalnie przebywające w naszym kraju, zatrzymała minionej doby policja w województwie podlaskim. Jeden z kierowców wiózł dwóch obywateli Syrii, drugi - rzeczy należące do imigrantów.

Jak poinformował w piątek rano rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa, obaj mężczyźni zatrzymani zostali w czasie kontroli w Orli (powiat bielski). Obaj podejrzewani są o pomocnictwo przy nielegalnym przekraczaniu granicy przez inne osoby.

Dwaj Gruzini i Irakijczyk

We wsi Hruskie (powiat augustowski) policjanci zatrzymali do kontroli drogowej obywatela Gruzji. Jechał on wraz z dwiema innymi osobami - kolejnym Gruzinem oraz Irakijczykiem.

- W związku z koniecznością wyjaśnienia okoliczności legalności pobytu, osoby te przekazano funkcjonariuszom Straży Granicznej - dodał Krupa.

Od początku kryzysu na polsko-białoruskiej granicy policjanci z całego kraju, pełniący tam obecnie służbę, zatrzymali w Podlaskiem 316 tzw. kurierów w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy; przewozili oni ponad ok. 1,3 tys. osób, które wcześniej nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusi do Polski.

mad/PAP