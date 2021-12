"Kolejna grupa żołnierzy brytyjskich wylądowała w poniedziałek w Polsce; będą pomagać żołnierzom Wojska Polskiego m. in. w naprawie i budowie tymczasowego ogrodzenia na granicy" - poinformował szef MON Mariusz Błaszczak.

"Kolejna grupa żołnierzy brytyjskich wylądowała dziś w Polsce. Będą oni pomagać żołnierzom Wojska Polskiego m. in. w naprawie i budowie tymczasowego ogrodzenia na granicy (między Polską a Białorusią). Wspólna odpowiedź na zagrożenia hybrydowe to wyraz naszej sojuszniczej solidarności" - napisał na Twitterze Błaszczak.

ZOBACZ: Błaszczak: możemy liczyć na Wielką Brytanię

W środę Błaszczak informował, że pierwsi brytyjscy żołnierze rozpoczęli działania związane ze wsparciem polskiego wojska na granicy z Białorusią.

Kolejna grupa żołnierzy brytyjskich wylądowała dziś w Polsce. Będą oni pomagać żołnierzom #WojskoPolskie m. in. w naprawie i budowie tymczasowego ogrodzenia na granicy 🇵🇱 – 🇧🇾. Wspólna odpowiedź na zagrożenia hybrydowe to wyraz naszej sojuszniczej solidarności. pic.twitter.com/jjCzNvF2k1 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 13, 2021

Prezydent Andrzej Duda wydał postanowienie o zgodzie na pobyt w Polsce do 155 brytyjskich żołnierzy. Zgodnie z postanowieniem, które obowiązuje do końca kwietnia 2022, wsparcia inżynieryjnego i rozpoznawczego może też udzielać do 150 żołnierzy z Estonii.

ZOBACZ: Kryzys migracyjny. Kolejna próba forsowania granicy. "Atak został odparty"

Wojsko zostało wysłane na granicę z Białorusią, by wspierać Straż Graniczną. Do 1 marca przy granicy 183 miejscowościach przy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Zakaz wprowadzono po upływie obowiązywania stanu wyjątkowego.

WIDEO - Interwencja w Zamościu. Policja pokazuje nagranie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP