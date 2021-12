- W niedzielę ok. godziny 22, 60 osób forsowało zaporę na granicy polsko-białoruskiej na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Mielniku. Cudzoziemcy rzucali kamieniami, kawałkami drewna, oślepiali polskich funkcjonariuszy i żołnierzy światłami stroboskopowymi. W pewnym momencie 27 osobom udało się przedrzeć przez zaporę z drutu żyletkowego. Zostali jednak szybko zatrzymani przez SG i odprowadzeni do linii granicznej. Byli to głównie obywatele Iraku i Syrii - powiedziała Michalska.

Nikt nie doznał obrażeń w wyniku tego ataku. Również wczoraj, ale na odcinku ochranianym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówki w Sejnach zatrzymano obywatela Gruzji, który przewoził z Litwy pięciu nielegalnych imigrantów, będących obywatelami Iraku.

Ostatniej doby 88 osób próbowało przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od początku grudnia były 838 próby. W listopadzie było 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w październiku 17,5 tys., wrześniu 7,7 tys., sierpniu 3,5 tys.

Tarcze dla funkcjonariuszy

- Funkcjonariusze Straży Granicznej na odcinku podlaskiego oddziału Straży Granicznej, którzy pełnią służbę na pierwszej linii zostali doposażeni w tarcze ochronne - poinformowała w poniedziałek Michalska.

Rzecznik zaznaczyła, że kamienie którymi rzucają "czy to cudzoziemcy czy to służby białoruskie to nie są kamienie znalezione w lesie". - Tam jest las, tam jest puszcza, tam takich kamieni nie ma - wskazała Michalska. Jak podkreśliła kamienie to elementy kostki brukowej i kawałki cegieł. - Świadczy to o tym, że służby białoruskie pomagają cudzoziemcom, dostarczają im te elementy - oceniła rzecznik.

ZOBACZ: Prezydent Macron: aby osiągnąć całkowitą suwerenność, konieczne jest panowanie nad granicami

- W związku z tym zdarzeniami podjęto decyzję, aby funkcjonariusze Straży Granicznej na odcinku podlaskiego oddziału Straży Granicznej, którzy pełnią służbę na pierwszej linii zostali doposażeni w tarcze ochronne - powiedziała Michalska dodając, że w wyniku porozumienia ze Służbą Więzienną SG dostała 100 takich tarcz. - Jeszcze w tym tygodniu zostaną przekazane funkcjonariuszom SG - zaznaczyła.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.

WIDEO - Spłonął dom uczestniczki programu "Nasz Nowy Dom" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/PAP