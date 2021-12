Na konferencji prasowej posłowie Konfederacji - Robert Winnicki oraz Krystian Kamiński - przedstawili postulat, by patronem sejmowej sali nr 14 w budynku G w miejsce Bronisława Geremka został Roman Dmowski.

W czwartek stołeczni radni przegłosowali uchwałę o przyjęciu petycji o zmianę nazwy ronda Dmowskiego na rondo Praw Kobiet. Petycja skierowana została do Rady Warszawy przez osobę prywatną. Przyjęcie petycji nie jest jednoznaczne ze zmianą nazwy ronda - oznacza tylko, że Rada Warszawy zajmie się tą kwestią.

"My tej wojny nie rozpoczynaliśmy, my ją zakończymy"

- Platforma Obywatelska w Warszawie zdecydowała, by zamiast spraw fundamentalnych jak spór z UE czy sytuacja gospodarcza, zająć się wojną o pomniki; że będzie toczyć wojnę przeciwko jednemu z ojców polskiej niepodległości. My tej wojny nie rozpoczynaliśmy, jako Konfederacja czy ideowa prawica, ale my ją zakończymy, udowadniając, że nie będzie rugowania Romana Dmowskiego z przestrzeni publicznej - powiedział w poniedziałek Winnicki.

Zapowiedział, że przed i w trakcie nadchodzącego posiedzenia Sejmu Konfederacja będzie zbierać podpisy pod wnioskiem do marszałek Elżbiety Witek o zmianę patrona sali. Dodał, że liczy na wsparcie posłów PiS w tej inicjatywie.

- Mamy wypowiedzi ministrów, premiera, szeregu postaci z obozu rządowego, które podkreślają, jak ważną postacią był Dmowski. Bierzemy to za dobrą monetę. Mamy nadzieję, że posłowie tej partii i wywodząca się z niej pani marszałek przychylą się do wniosku - zaznaczył.

"Można osobę o wiele bardziej kontrowersyjną zastąpić Romanem Dmowskim"

- Jeśli można Romana Dmowskiego symbolicznie wyrzucić z nazwy ronda w Warszawie, to równie dobrze można osobę o wiele bardziej kontrowersyjną i dużo mniej znaczącą w historii Polski, jak Bronisław Geremek, zastąpić Romanem Dmowskim - ocenił.

Roman Dmowski urodził się w 1864 roku; główny ideolog polskiego nacjonalizmu, współzałożyciel, przywódca i główny twórca programu polskiego ruchu narodowego, autor "Myśli nowoczesnego Polaka". Jeden z czołowych działaczy niepodległościowych, polityk, dyplomata, publicysta. Uczestniczył w konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r.; współtwórca niepodległej Polski. W 1923 roku przez półtora miesiąca pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. Zmarł na początku 1939 roku.

Profesor Bronisław Geremek urodził się w Warszawie w roku 1932. Był historykiem mediewistą. Działacz opozycji demokratycznej. W 1980 r. ekspert MKZ NSZZ "S" oraz Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ "S"; internowany w stanie wojennym; od 1983 r. doradca TKK NSZZ "S" i Lecha Wałęsy; w 1988 r. współorganizator Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie; uczestnik obrad Okrągłego Stołu; w czerwcu 1989 r. wybrany do Sejmu, objął funkcję przewodniczącego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego; przewodniczący Klubu Parlamentarnego Unii Demokratycznej (1991-94), następnie do 1997 r. Unii Wolności; minister spraw zagranicznych w latach 1997-2000; deputowany do Parlamentu Europejskiego (2004-2008). W lipcu 2008 roku zginął w wypadku samochodowym.

