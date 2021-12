Hiszpania. Spór o świąteczne dekoracje w Grenadzie. "Precz z satanizmem"

Nad centralną ulicą i na placu Carmen przy ratuszu lokalne władze zawiesiły dekoracje przypominające łączone z satanizmem odwrócone krzyże z umieszczonymi na nich wężowymi kształtami. Prawicowa partia Vox zażądała wyjaśnień w tej sprawie.

Rzecznik Vox w Kongresie Deputowanych Macarena Olono napisała na Twitterze: "chciałam przespacerować się z moim dzieckiem po ulicach Grenady, jednak tego nie zrobię, gdyż mogłoby się przestraszyć. Ulice zapełnione są odwróconymi krzyżami".

"Uważamy, że takie oświetlenie nie reprezentuje naszej chrześcijańskiej tradycji, gdyż odwrócone krzyże i wężowe kształty na nich wyglądają na zaproszenie do satanizmu, co powoduje odrzucenie ze strony większości mieszkańców" - napisał rzecznik Vox w Granadzie Onofre Miralles.

W miniony weekend setki mieszkańców przyszło na plac, by zaprotestować. Nieśli krzyże i transparenty z hasłami przeciwko lokalnym władzom i głośno odmawiali modlitwę. Wznosili okrzyki: "Precz z satanizmem" i żądali dymisji burmistrza z socjalistycznej partii PSOE Francisco Cuenca.

W sieci zawrzało

W sieciach społecznościowych popularne stało się nagranie video jednego z oburzonych mieszkańców Grenady. "To oświetlenie jest dziwne - powiedział. - Wszystkie krzyże (zawieszone nad ulicami) są odwrócone i pośrodku mają jakby literę "S", symbol węża. To obraźliwe i satanistyczne, prawdziwa aberracja, do której dochodzi w okresie świat Bożego Narodzenia. Ktoś powinien dać wyjaśnienia w sprawie obrażania chrześcijan - powiedział.

Odwróconymi krzyżami udekorowano także jedną z głównych ulic Saragossy, również wywołując liczne komentarze na portalach społecznościowych.

Niektórzy internauci twierdzą, że znaczenie symbolu zależy od indywidualnej interpretacji. Przypominają, że św. Piotr Apostoł zginął męczeńsko na krzyżu, na własną prośbę głową w dół, ponieważ uważał, że nie jest godzien umrzeć jak Jezus. Inni zwracają uwagę, że odwrócony krzyż nie występuje w chrześcijaństwie nigdzie poza miejscami związanymi ze św. Piotrem, a chrześcijanie nigdy nie modlą się przed krzyżem w takiej postaci. Zdecydowana większość uważa, że odwrócony krzyż to satanistyczny znak przeciwstawienia się nauce Jezusa, zaprzeczenie Biblii i Kościoła.

Władze Grenady dotychczas nie odniosły się do zarzutów.