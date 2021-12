Francja wciąż znajduje się w środku piątej fali zachorowań, wywoływanych przez wariant Delta koronawirusa, ale w styczniu nadejdzie kolejny szczyt infekcji, napędzany przez wariant Omikron - powiedział Hirsch na antenie radia RTL.

ZOBACZ: Izrael. Rządowi eksperci odradzają podawanie czwartej dawki szczepionki przeciwko Covid-19

W ostatnim tygodniu, każdego dnia we Francji wykrywano średnio 48 tys. nowych infekcji, na początku listopada ten wskaźnik wynosił mniej niż 10 tys. i od tego czasu nieustannie rośnie - wynika z zestawienia Agencji Reutera. Podobną liczbę zakażeń notowano w tym kraju tylko podczas drugiej fali epidemii jesienią 2021 roku.

Potrzeba dawek przypominających

W niedzielę wieczorem premier Wielkiej Brytanii ogłosił, że do Wielkiej Brytanii nadchodzi "wielka fala" zakażeń koronawirusem związanych z wariantem Omikron. Dodał, że do powstrzymania jej nie wystarczy zaszczepienie dwiema dawkami szczepionki przeciw COVID-19 i wezwał do przyjęcia dawki przypominającej.

kmd/PAP