Rolniczy samolot do oprysków pól spadł na pola ryżowe w Brazylii, gdy podczas lotu złamały się skrzydła w dolnopłacie. Maszyna wpadła natychmiast w korkociąg i rozbiła się. Pilot został ranny i przewieziono go do szpitala. Przyczynę awarii bada komisja wypadków lotniczych.