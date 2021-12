Podczas grabienia mężczyzna znalazł pod stertą liści małe zwierzę. Okazało się, że to orzesznica w stanie hibernacji. Po wykonaniu zdjęcia, jego autor zapewnił, że przeniósł małego gryzonia w bezpieczne miejsce.

"Śpiulkolot został młodzieżowym słowem 2021 r., więc z tej okazji prezentujemy leśnego śpiulkolota" - czytamy we wpisie Nadleśnictwa Celestynów.

"Autor zdjęcia znalazł tę hibernującą orzesznicę przypadkiem podczas grabienia liści. Po sfotografowaniu, przeniósł śpiocha w bezpieczne miejsce" - przekazali.

Orzesznica to niewielki gryzoń żyjący w lasach. W Polsce najczęściej można go spotkać we wschodniej i południowej części kraju. Jest wielkości myszy domowej i żeruje nocą. W trakcie dnia przebywa w gnieździe. Żywi się m.in. jagodami i orzechami. Zapada w sen zimowy.

Zdjęcie jest o tyle niezwykłe, że nie jest łatwo na niego trafić. W Polsce znajduje się pod ścisłą ochroną.

ap/polsatnews.pl