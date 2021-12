W piątek od rana w całym kraju zachmurzenie będzie duże. Należy się spodziewać opadów śniegu, który będzie się mieszał z marznącym deszczem. Będzie ślisko i zimno. Od 0 st. C. na północy do 2 st. C. na południowym wschodzie - podali synoptycy z IMGW.

Jak podaje IMGW, prawie cała Europa jest w zasięgu rozległego układu niżowego z ośrodkami w rejonie Wysp Owczych, nad Morzem Północnym oraz nad Korsyką. Jedynie krańce południowo-zachodnie i północno-wschodnie kontynentu są w zasięgu wyżów. Polska jest w pod wpływem rozległej zatoki wspomnianego układu niżowego, na wschodzie kraju przebiega strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Z południowego wschodu napływa chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wolno rosło.

ZOBACZ: Leszno. Drogowcy kosili trawę w śniegu. "Zlecenie poszło na początku października"

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w centrum i na południu kraju. Miejscami opady śniegu, we wschodniej połowie kraju także deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego powodującego gołoledź. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na północy oraz wschodzie o 3 do 5 cm. Pod wieczór w południowo-wschodniej oraz częściowo centralnej Polsce zaczną tworzyć się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 0 st. C do 2 st. C, na Podhalu chłodniej około -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. W górach wiatr w porywach do 75 km/h, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza na północy, wschodzie i w górach, opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na Podkarpaciu przejściowo mżawka marznąca powodująca gołoledź. W wielu miejscach mgła ograniczająca widzialność do 100 m, lokalnie marznąca. Temperatura minimalna od -9 st. C na Kaszubach i w rejonach podgórskich Karpat, około -6 st. C w centrum do 0 st. C na krańcach wschodnich. Wiatr słaby, jedynie nad morzem i w górach umiarkowany i chwilami porywisty, południowy i południowo-wschodni.

W sobotę okresowe przejaśnienia

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Do godzin południowych i ponownie wieczorem miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 m, lokalnie marznąca. Na północy i wschodzie kraju, a także na Dolnym Śląsku, słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3 st. C na Pojezierzu Pomorskim i na Podhalu, około 0 st. C na przeważającym obszarze do 2 st. C na Półwyspie Helskim i na Podkarpaciu. Wiatr słaby, przeważnie zmienny, jedynie na północy kraju i na Dolnym Śląsku z południowego zachodu, a na południu północno-zachodni i zachodni.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże, początkowo słabe, zanikające opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

W nocy zachmurzenie duże. Możliwe słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 m, także marznące. Temperatura minimalna około -2 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W dzień zachmurzenie duże, po południu możliwe większe przejaśnienia. Słabe opady śniegu. Początkowo i wieczorem mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna około 1 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

WIDEO - "Raport". Ośrodek reprodukcji człowieka na Ukrainie. To tam rodzą się tysiące dzieci "na zamówienie" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/PAP