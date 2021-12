10 grudnia 2020 roku Mateusz Rambacher, który wówczas był zakażony koronawirusem, został podłączony do płucoserca. Jak szacowali lekarze, szanse na to, że przeżyje, wynosiły 1 proc.

Młodemu mężczyźnie udało się jednak pokonać COVID-19. W pierwszą rocznicę podłączenia do płucoserca rozmawiał z Agnieszką Gozdyrą w piątkowej "Debacie Dnia".

- Moi najbliżsi tuż po świętach byli pożegnać się ze mną. Walka z wirusem nie była wyrównana i nadal borykam się z tym, co on mi "przyniósł" - mówił 30-letni Mateusz Rambacher.

"Wyjście na czwarte piętro to maraton"

Przyznał, że jego nogi nadal nie wróciły do pełnej sprawności i spodziewa się, że nie stanie się to nigdy. Ponadto wpływ na jego zdrowie ma śpiączka, w którą zapadł czy cztery miesiące leżenia na szpitalnym łóżku.

- Mam również skostnienie okołostawowe mięśni w obu stawach biodrowych. Ponadto lewa noga nadal nie wróciła do pełnej sprawności po uszkodzeniu nerwu strzałkowego. Płuca... Wyjście na czwarte piętro to maraton - dodał.

Zapytany, co myśli, jak słyszy o ludziach, którzy nie chcą się szczepić przeciw COVID-19 "bo nie", odparł: - Szlag jasny mnie trafia. Ponadto, jeśli chodzi o rehabilitację po covidzie, zwłaszcza po cięższych przypadkach, to uczę się chodzić od zera, całą rehabilitację opłacam z własnych środków. Nie ma możliwości wyjazdu do ośrodka, który da szansę na powrót do pełnej sprawności.

Tysiące złotych na rehabilitację

Jak dodał, problem dotyczy większej liczby osób, a miesięczny koszt takiej opieki liczy w tysiącach złotych.

- Strach pomyśleć, co się stanie, gdy COVID-19 dopadnie osobę, której nie stać na prywatną opiekę. Wkurza mnie, gdy słyszę o 70 mln zł "wywalonych" na respiratory, których nie było, a nie ma pieniędzy na rehabilitację osób po COOVID-19 - mówił Mateusz Rambacher w "Debacie Dnia".

