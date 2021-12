Mamy 27 458 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (3969), śląskiego (3709), dolnośląskiego (2578), wielkopolskiego (2543), małopolskiego (2426), pomorskiego (1677), łódzkiego (1628), zachodniopomorskiego (1549), kujawsko-pomorskiego (1530), opolskiego (1004), warmińsko-mazurskiego (973), lubuskiego (964), podkarpackiego (950), lubelskiego (762), świętokrzyskiego (622), podlaskiego (400).

174 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Mamy 27 458 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (3969), śląskiego (3709), dolnośląskiego (2578), wielkopolskiego (2543), małopolskiego (2426), pomorskiego (1677), łódzkiego (1628), zachodniopomorskiego (1549), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 9, 2021

Z powodu COVID-19 zmarło 165 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 397 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wynosi 3 760 048. 87 357 osób zmarło.

Z powodu COVID-19 zmarło 165 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 397 osób.



Liczba zakażonych koronawirusem 3 760 048 / 87 357 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 9, 2021

Ile zajętych łóżek?

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 30 619 łóżek i 2772 respiratory.

Hospitalizowanych jest 23 433 chorych, w tym 2053 podłączonych do respiratorów – poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Resort przekazał, że na kwarantannie przebywa 662 036 osób. MZ podało też, że wyzdrowiało dotąd 3 211 558 zakażonych.

9 listopada w szpitalach było 16 570 miejsc dla chorych z COVID-19, przebywało tam 11 010 pacjentów.

Ile wykonano szczepień?

Łącznie w Polsce wykonano 43 524 495 szczepień, ostatniej doby 234 642.

W pełni zaszczepionych jest 20 608 833 Polaków.

Dawkę przypominającą przyjęło 4 105 050 osób.

Kraska: jesteśmy na szczycie czwartej fali

- Czwarta fala wyhamowuje, ale dużo osób nadal trafia do polskich szpitali. Ponad 23 tysiące pacjentów jest w szpitalach. Podkreślam, nie czekajmy do ostatniej chwili, zgłaszajmy się do lekarza wcześniej - podkreślił w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie radiowej Jedynki w "Sygnałach Dnia".

W ocenie wiceministra, "widać, że czwarte fala hamuje, ale jest przed nami okres, kiedy z dużej ilości zakażeń dużo osób trafi do szpitali".

ZOBACZ: Marcin Horała o szczepionkach przeciw COVID-19: są eksperymentalne. Wirusolog komentuje

- Myślę, że jesteśmy na szczycie czwartej fali pandemii, tylko - jak wielu ekspertów podkreślało - ten szczyt może być niestety nie jednorazowym pikiem, tylko może utrzymywać się kilkanaście dni na takim poziomie – powiedział w radiowej Jedynce wiceminister Kraska.

- Ale mamy już z wielu województw sygnały, że ilość nowych przypadków zdecydowanie spada. Takimi województwami są lubelskie, podlaskie, mazowieckie, podkarpackie. Także współczynnik R, czyli reprodukcji wirusa (...) dla całego kraju zbliża się do jedności – wynosi 1,03. W województwach, o których powiedziałem ten współczynnik spadł poniżej jedności – dodał.

WIDEO - Prof. Kuna: mamy słabą odporność i nie ma siły, będziemy się zarażać Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/polsatnews.pl