Jak podkreśla serwis 24kato.pl, Triennale Grafiki Polskiej to międzynarodowe wydarzenie kulturalne, organizowane obecnie przez katowicką ASP, odbywające się w przestrzeni Muzeum Śląskiego. Wernisaż wystawy poprzedzony był zwołaną na południe konferencją prasową, ta odbyła się jednak z godzinnym opóźnieniem.

"Lex Szyszko" zdrapane ze ściany

Dyrektor Maria Czarnecka miała zauważyć w ostatniej chwili tytuł pracy Michała Krawca "Lex Szyszko" i – cytowana przez lokalną "Gazetę Wyborczą" – zagroziła, że "ma tego nie być". – Cała sytuacja była co najmniej dziwna. Usłyszeliśmy, że przez takie postawy Jan Szyszko nie żyje, że był zaszczuty w mediach – przekazuje "GW" słowa jednego ze świadków.

Tytuł ze słowami Lex Szyszko zniknął z @MuzeumSlaskie https://t.co/Qdh5QPwys0 — Przemysław Jedlecki (@PJedlecki) December 9, 2021

Jan Szyszko zmarł w trakcie kampanii wyborczej w 2019 roku. Przyczyną jego śmierci była najprawdopodobniej zatorowość płucna – podawała Wirtualna Polska. Jak podkreśla cytowany przez 24kato.pl Michał Krawiec, sama praca i jej tytuł powstały wcześniej, na przełomie 2018 i 2019 roku. Tytuł nawiązuje do potocznej nazwy ustawy wprowadzonej staraniami Szyszki, która przez kilka miesięcy swojego obowiązywania doprowadziła do wycinki szacunkowo ok. 3 mln drzew.

Maria Czarnecka, która według kilku medialnych relacji miała sama wydać polecenie zdrapania ze ściany słów "Lex Szyszko", nie chciała odpowiedzieć na pytania dziennikarzy o swoją decyzję, odsyłając ich do organizatora. – Z decyzją o zmianie tytułu Akademia Sztuk Pięknych nie ma nic wspólnego – powiedział tymczasem rektor katowickiej ASP dr hab. Grzegorz Hańderek.

Maria Czarnecka: dyrektorka mianowana przez Piotra Glińskiego

Sam autor Michał Krawiec zgodził się na interwencję w tytuł swojego dzieła. Taką informację przekazali lokalni dziennikarze, powołując się na rozmowę z pracownikami ASP. Podkreślił jednak, że "wymowa i problematyka (pracy) jest apolityczna i odnosi się do problematyki zmian, jakie nasz gatunek wywiera na środowisko, w którym żyje".

– Dzięki zachowaniu pani dyrektor wszyscy usłyszą teraz o tej wystawie. Zobaczą, że w pobliżu pracy Michała Krawca jest inna, z tytułem „Pies go *****" – mówi cytowana przez katowicką "Wyborczą" osoba, która była na konferencji.

Dziennik zauważa też, że Maria Czarnecka to była współpracownica szefa NBP Sławomira Skrzypka, powołana na stanowisko dyrektorki Muzeum Śląskiego bez konkursu, ale za zgodą min. Piotra Glińskiego. Z wykształcenia jest romanistką oraz ekonomistką i nigdy wcześniej nie pracowała w żadnym muzeum.

