Expo 2020 w Dubaju. "Polska kojarzy się z wysoką jakością"

- Polska kojarzy się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wyłącznie z wysoką jakością, więc mamy stereotyp pozytywny, co powinniśmy wykorzystać - powiedział Polsat News Maciej Białko, ekspert od polsko-arabskich relacji biznesowych. Polscy przedsiębiorcy mieli okazję do rozmów z emirackimi kontrahentami podczas forum polsko-arabskiego w Dubaju, a także w czasie dnia polskiego na Expo 2020.

Za organizację forum polsko-arabskiego odpowiadała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). 6 grudnia w Dubaju pojawili się przedsiębiorcy z Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz władze państwowe i lokalne obu krajów. Polskę reprezentowali m.in. wiceszef resortu rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda oraz wiceminister finansów Jan Sarnowski, a także wiceszef PAIH Grzegorz Słomkowski.

Podczas forum podpisano trzy umowy między polskimi i emirackimi instytucjami gospodarczymi, jednak bardzo istotnym elementem wydarzenia była możliwość rozmów kuluarowych oraz wymiana doświadczeń i kontaktów. O tym, jak ważne jest spotkanie twarzą w twarz w relacjach z arabskimi przedsiębiorcami, tłumaczył Maciej Białko, który mieszka w Dubaju od kilkunastu lat.

- Staram się łączyć polskie i emirackie biznesy. Dzieli nas sześć godzin lotu, ale jesteśmy tu, w Emiratach, jakby na innej planecie. Mamy do czynienia z inną kulturą, inną mentalnością kraju, w którym regularna obecność fizyczna jest niezbędna, dlatego też staram się wspierać polskie firmy, by ich obecność tutaj była większa niż jest - mówił Białko.

- Działanie on-line nie przynosi takich sukcesów, jak obecność na miejscu - dodał.

Jak podkreślił Białko, w ZEA są polskie firmy, które działają prężnie już od kilkunastu lat, jednak nadal jest wiele do zrobienia, by polskie przedsiębiorstwa mocniej zaakcentowały swoją obecność na tym rynku. - Z mojego punktu widzenia większość firm wymaga edukacji, dlatego też prowadzę szkolenia pod kątem biznesowym i kulturowym. Bez tej edukacji niestety, ale można popełnić błędy, które będą skuteczną barierą w prowadzeniu działalności handlowej tutaj - zaznaczył ekspert.

Czego należy unikać?

- Są zachowania kulturowe, które są niewskazane. Jeżeli mamy do czynienia z kobietą w abaji (czarna długa suknia - red.), tradycyjną Arabką, to mężczyzna nie powinien do niej wyciągać ręki, chyba że ona zrobi to pierwsza. To może być reprezentantka administracji czy biznesu - tutaj reguła jest taka sama - wyjaśnia niuanse kulturowe Białko.

Ekspert zwrócił też uwagę, że polski przedsiębiorca może na starcie zmniejszyć swoje szanse powodzenia w interesach, dając niewłaściwy prezent. - Należy uważać na to, jakie prezenty dajemy. Czy nie zawierają jakichś składników odzwierzęcych, zwłaszcza wieprzowiny, czy też alkoholu, bo wtedy jest to duże faux pas - podkreślił Białko.

Expo 2020 w Dubaju

Polska stara się zakorzenić w świadomości Arabów nie tylko przy okazji takich wydarzeń jak forum gospodarcze, ale również podczas trwającej od października światowej wystawy Expo w Dubaju. Maciej Białko przekazał Polsat News, że docierają do niego "wyłącznie pozytywne" opinie o polskim pawilonie na Expo 2020. - Zwłaszcza podoba się nasza fasada: ptaszki, nawiązanie do natury. Także stół polski jest bardzo dobrze odbierany, jak również wystawy tymczasowe - mówił Polak mieszkający od kilkunastu lat w Dubaju.

PAP/Mateusz Marek Polski pawilon na Expo 2020

- Zresztą Polska w ogóle kojarzy się tutaj wyłącznie z wysoką jakością, więc mamy stereotyp pozytywny, co powinniśmy wykorzystać - dodał.

Expo 2020 w Dubaju potrwa do 31 marca. - Przed nami wiele wydarzeń zarówno o charakterze artystycznym jak i gospodarczym. Dopiero co skończyliśmy jedno z głównych wydarzeń, czyli forum polsko-arabskie, a w lutym odbędzie się forum polsko-afrykańskie, ale jeszcze branże GameDev, IT czy ICT, które także mocno będziemy promować. No i jedno z najważniejszych rzeczy: wiele wystaw i obecności regionów czy instytucji, które będą przychodziły ze swoimi wystawami czasowymi - powiedział Polsat News Adrian Malinowski, komisarz generalny sekcji polskiej na Expo 2020.

- Wydaje mi się, że nieskorzystanie z tej okazji, by wziąć udział w największym show w historii i na świecie, zwłaszcza w świecie pandemicznym, byłoby totalnym błędem, więc zapraszam serdecznie - dodał Malinowski.

