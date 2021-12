Ukraina zapłaci zaszczepionym. 1 tys. hrywien za przyjęcie zastrzyków

Zaszczepieni przeciwko COVID-19 Ukraińcy otrzymają po tysiąc hrywien; ustawę o przeznaczeniu środków na ten cel podpisał w środę prezydent Wołodymyr Zełenski. W pełni zaszczepionych jest ok. 12 mln mieszkańców tego kraju.

Program wsparcia w wysokości tysiąca hrywien (ok. 150 złotych) ruszy 19 grudnia. Środki mogą być wykorzystane m.in. na podróże po kraju, zakup książek, karnety do siłowni, klubu fitness czy wyjścia do kina, muzeum, teatru.

Ze wsparcia mogą skorzystać pełnoletnie osoby, które posiadają zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciw COVID-19. Transakcje mają być wykonywane przez specjalną państwową aplikację.

W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest ponad 12 mln z ok. 41 mln mieszkańców kraju.

Poprzedniej doby na Ukrainie zarejestrowano ok. 9,4 tys. zakażeń koronawirusem, a 450 osób zmarło. Od początku pandemii potwierdzono 3,5 mln infekcji; bilans zgonów wynosi ok. 89,4 tys.

