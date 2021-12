Putin zaniepokojony wizją Ukrainy w UE. "Rosja ma prawo zapewnić sobie bezpieczeństwo"

Po przyjęciu Ukrainy do NATO na jej terytorium pojawiłyby się "odpowiednie kontyngenty wojskowe, bazy i zagrażające nam uzbrojenie" - powiedział Putin po rozmowach z premierem Grecji Kiriakosem Micotakisem. Przekonywał, że w poprzednich dekadach Rosja wciąż mówiła, iż niepokoi ją rozszerzanie Sojuszu Północnoatlantyckiego, jednak "infrastruktura Sojuszu w sposób nieunikniony przybliżała się do granic" rosyjskich.

- Teraz widzimy zestawy obrony przeciwrakietowej w Polsce i Rumunii. Mamy podstawy, by sądzić, że to samo wydarzy się w przypadku przyjęcia Ukrainy do NATO, ale już na terytorium ukraińskim. Jak możemy o tym nie myśleć? Byłoby to przestępczym brakiem działań z naszej strony, aby bezwolnie obserwować to, co się tam dzieje - oświadczył Putin.

Zdaniem gospodarza Kremla rozszerzenie NATO na wschód, tak by sojusz objął Ukrainę, to jedna z ważniejszych kwestii dotyczących bezpieczeństwa Rosji w perspektywie strategicznej. "Mówimy o tym stale i publicznie, uprzedzamy naszych partnerów, iż dla nas jest to nie do zaakceptowania" - dodał Putin.

Zapowiedział także, że Moskwa w ciągu tygodnia przedstawi Stanom Zjednoczonym swoje propozycje na temat sfery bezpieczeństwa.

Putin powiedział, że jego wtorkowe rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem były rzeczowe i konstruktywne i dodał: "Mamy możliwość kontynuowania dialogu z prezydentem USA. To jest najważniejsze".

Pytany o to, czy Rosja zaatakuje Ukrainę odparł, że "pytanie to jest prowokacyjne" i zapewnił, że "Rosja prowadzi politykę pokojową, ale ma prawo zapewniać sobie bezpieczeństwo".

pdb/PAP