- Staramy się jako Komisja Cyfryzacji iść ramię w ramię z projektami rządowymi, więc bardzo blisko pracujemy z ministrem cyfryzacji i kładziemy duży nacisk na dowody z warstwą cyfrową, czyli e-dowody. One przez wiele lat grzęzły w meandrach biurokratycznych wdrożeniowych, dziś sytuacja jest dużo lepsza i wygląda na to, że wychodzimy na prostą" - powiedział poseł Radosław Fogiel (PiS) na Szczycie Cyfrowym ONZ w Katowicach - IGF 2021.

E-dowody: Fogiel opowiedział, jak mogą działać

Dowody z warstwą cyfrową będą poświadczeniem tożsamości dającym możliwość weryfikacji i dostęp do rejestrów publicznych. - Wiemy, że czasami mamy do czynienia z barierą technologiczną. Ten dowód nie będzie wymagał interwencji użytkownika czy posiadacza dowodu. Dla przykładu mamy aptekę, tam jest czytnik, osoba identyfikuje się dowodem, aptekarz ma dostęp na przykład do e-recept, skierowań i historii leczenia. Może się upewnić, wydając lek czy produkt leczniczy, że nie będzie on kolidował z przyjmowanymi medykamentami - podkreślił Fogiel i dodał, że trwają pracę nad tym projektem razem z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, "żeby to weszło do produkcji w takiej formie, w jakiej oczekujemy".

Fogiel zaznaczył, że wyzwania cyfrowe są szansą, ale nie można zapominać o zagrożeniach w tym obszarze. - Młodzi ludzie są tubylcami cyfrowymi, najsprawniej poruszają się w internecie i są bardziej wyczuleni na zagrożenia cyfrowe. Ale czasami potrzebują większego treningu, jeżeli chodzi o fałszywe informacje, fake newsy, żeby wyrobić sobie umiejętność krytycznej weryfikacji treści - powiedział poseł.

Fogiel o fake newsach

Dodał, że ten temat dotyczy również seniorów, "którzy muszą mieć świadomość, że wraz z postępem kompetencji cyfrowych, nie wszystko, co jest w internecie, jest prawdą, i że nie zawsze za podanymi informacjami jest dobra wola".

- W tym zakresie edukacja jest bardzo ważna. Mamy do czynienia z globalną wioską w stanie czystym, to problem każdego społeczeństwa z dostępem do sieci. Niektóre kraje już testują jakieś ustawy dotyczące fake newsów, mamy procedury wdrażane przez media społecznościowe. Tutaj prace trwają i każdy nowy pomysł jest mile widziany - podsumował Fogiel.

