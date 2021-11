Poniedziałek jest pierwszym dniem, w którym można składać wnioski o nowy dowód osobisty. Dokument dla dzieci poniżej 12. roku życia, na którym nie ma ani odcisków palców, ani podpisu można było zamawiać online już od niedzieli.

- Wprowadzenie nowych dowodów osobistych to wieloetapowy proces. Dzisiaj go sfinalizowaliśmy - wdrożyliśmy nową wersję Systemu Rejestrów Państwowych – poinformował na niedzielnej konferencji prasowej sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM minister Janusz Cieszyński.

Nowe dowody osobiste oprócz wprowadzonego w 2019 roku zdjęcia twarzy będą miały dwa odciski palców oraz ręczny podpis posiadacza. Podpis i odciski znajdą się w dowodach osób powyżej 12. roku życia (wyłączywszy osoby, w przypadku których pobranie odcisków lub złożenie podpisu jest niemożliwe) i będą odwzorowywane w urzędzie.

Zmiana w wyglądzie

Zmieni się również sam wygląd dokumentu. Na awersie w prawym górnym rogu umieszczone będzie oznaczenie państwa (PL) na tle flagi Unii Europejskiej.

W związku z tym przesunięta zostanie informacja, że dokument posiada chip. U dołu dokumentu znajdzie się pole na podpis posiadacza.

Na rewersie natomiast napis "Numer dowodu osobistego" zostanie zastąpiony napisem "Seria i numer dokumentu".

Bez elektronicznych wniosków

Ponieważ zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie, nie ma możliwości złożenia elektronicznych wniosków o dowód osobisty (online od 7 listopada można składać tylko wnioski o dowód dla osób poniżej 12. roku życia). - Od początku procesu wdrożenia nowych dowodów osobistych naszym priorytetem było bezpieczeństwo danych Polaków oraz zapewnienie im najlepszej możliwej obsługi w trakcie składania wniosków o nowe dokumenty" – powiedział minister Janusz Cieszyński.

- Dzięki powtórzeniu procedury zakupowej mamy pewność że sprzęt – skanery, które będą wykorzystywane do pobierania odcisków palców – spełnia wymogi bezpieczeństwa - dodał. Jak informuje KPRM "wszystkie skanery trafiły już do gmin – dostarczyliśmy dokładnie 7450 skanerów do 2479 lokalizacji".

Wnioski można składać w urzędzie gminy, jednak dla osób, które nie mogą udać się do urzędu, przewidziano możliwość skorzystania z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników.

Dokumenty dla dzieci

Stacje umożliwiające pobranie odcisków palców poza urzędem są w każdym powiecie.

Dowody wydawane osobom powyżej 12. roku życia będą ważne przez 10 lat, a młodszym - 5 lat.

Dokumenty tych osób, od których pobranie odcisków palców będzie chwilowo niemożliwe, będą miały 12-miesięczny okres ważności.

Przesunięte zmiany

Nowe dowody osobiste początkowo miały być wydawane od 2 sierpnia.

Zmiany musiały jednak zostać przesunięte po tym, jak rząd zrezygnował z zakupu skanerów linii papilarnych, które w ocenie ABW nie spełniały wymogów bezpieczeństwa.

W efekcie trzeba było wyłonić nowego dostawcę sprzętu. Pod koniec września nowe czytniki były we wszystkich gminach i rząd ogłosił termin wdrożenia rozwiązań.

Konieczność dostosowania prawa

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania prawa krajowego do unijnego. Nie trzeba przez nie wymieniać już posiadanych dowodów. Będą one ważne przez okres, na jaki zostały wydane.

Jak informuje KPRM, od 8 listopada do końca tego roku około 100 tysięcy osób powinno wymienić dowody z uwagi na utratę ważności obecnego dokumentu, a ponad 17 tysięcy osób złożyć wniosek z powodu ukończenia 18 lat.

W przyszłym – 2022 r. – dowody osobiste, z powodu utraty ich ważności, powinno wymienić około 1 725 300 osób, a około 151 200 złożyć wniosek z powodu ukończenia 18 lat.

