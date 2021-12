Ostatniej doby zanotowano 116 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski – poinformowała we wtorek Straż Graniczna. W rejonie Czeremchy doszło do próby forsowania granicy przez dwie 30-osobowe grupy. Polscy funkcjonariusze byli oślepiani laserami, w ich stronę rzucano też kamieniami - poinformowała rzecznik Straży Granicznej por. Anna Michalska.