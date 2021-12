Rosja. Kreml nie oczekuje przełomu po rozmowie Putina z Bidenem

Na codziennym briefingu dla prasy Pieskow podkreślił, że chodzi o "roboczą rozmowę", która jednak nastąpi "w bardzo skomplikowanym czasie".

Zapewnił, że doniesienia mediów o planie nowych sankcji wobec Rosji nie przeszkodzą w rozmowach.

- Jeśli obaj prezydenci planują rozmowę, to nastawieni są na przedyskutowanie spraw, a nie na to, by sytuację doprowadzać do impasu - oświadczył. Powiedział także, że nie jest jasne, czy doniesienia o sankcjach są przeciekiem, czy też kaczką dziennikarską.

Przedstawiciel Kremla przekonywał, że sytuacja w Europie jest teraz "nadzwyczajna" i "wychodzi poza ramy" i dlatego istnieje potrzeba, by prezydenci Rosji i USA porozmawiali osobiście.

Putin i Biden przeprowadzą rozmowy przez łącze wideo we wtorek po południu, po godz. 16 czasu polskiego. Rozmowy nie będą otwarte dla mediów poza samym rozpoczęciem; Kreml zapowiedział, że opublikuje komunikat o ich przebiegu.

"Rosja przerzuca do Donbasu czołgi i snajperów, by prowokować ukraińskie siły"

Rosja kontynuuje działania niepozwalające na ustabilizowanie sytuacji w Donbasie - oznajmił główny zarząd wywiadu ministerstwa obrony Ukrainy.

Jak dodano, "dowództwo grupy operacyjnej rosyjskich okupacyjnych wojsk" na pewnych kierunkach wzdłuż linii rozgraniczenia wzmacnia jednostki dodatkowymi 122-mm działami samobieżnymi, czołgami, bojowymi wozami piechoty. Działania te naruszają uzgodnienia o wycofaniu ciężkiego sprzętu - zaznaczono.

Przeciwnik zwiększył też liczbę sił snajperskich gotowych do zadania strat składowi osobowemu Ukrainy, zniszczenia kamer i prowokowania ognia w odpowiedzi. Prowadzone są też ćwiczenia snajperów nie włączonych do działań bojowych.

Komunikat wydano kilka godzin przed zaplanowanymi rozmowami prezydentów USA i Rosji Joe Bidena i Władimira Putina, które odbędą się na tle napięć dotyczących koncentracji rosyjskich wojsk wzdłuż ukraińskich granic.

Pod koniec listopada główny zarząd wywiadu ministerstwa obrony Ukrainy poinformował, że kontrolowane przez Rosję siły w Donbasie zwiększają gotowość bojową i prowadzą duże manewry z udziałem rezerwistów. Jak dodano, rozpoczęły się tam duże ćwiczenia dowódczo-sztabowe z udziałem rezerwy, jednostek struktur siłowych i administracji. Według ukraińskiego wywiadu kontrolę nad ćwiczeniami sprawuje Rosja.

